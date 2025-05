Salud de Nicky Jam impide que continúe con su gira por Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

El cantante urbano Nicky Jam no pudo cumplir con su esperado compromiso artístico en Brooklyn este domingo, luego de enfrentar una recaída de salud que lo dejó sin voz y con síntomas de bronquitis.

El espectáculo, que formaba parte del evento “Nicky Jam Memorial Day Concert – Under Water”, fue cancelado pocas horas antes de comenzar, generando una ola de frustración entre los asistentes.

Según reveló el propio artista en un comunicado, su estado físico se deterioró tras presentarse la noche anterior en Montreal. "Perdí la voz, tuve fiebre y mi condición respiratoria se complicó. Hice todo lo que pude, pero el cuerpo me pasó factura", explicó el artista según el portal Metro.

El show al aire libre estaba pautado para comenzar a las 3:00 p.m. en Noble Street, en medio del fin de semana festivo por el Memorial Day. Sin embargo, el anuncio de la cancelación llegó tarde y generó una fuerte reacción entre sus fanáticos. Algunos viajaron desde otras ciudades solo para verlo, y muchos reclamaron públicamente por la falta de anticipación del aviso.

“Cinco horas esperando bajo el sol para que nos digan al final que no se presenta. Nos tomaron el pelo”, escribió una usuaria molesta en Instagram. Otro fan denunció haber volado desde Colorado para el evento y exigió una compensación por los gastos.

A pesar de la decepción, Nicky Jam aseguró que su prioridad en este momento es recuperarse completamente, y prometió reprogramar la presentación una vez se encuentre en condiciones óptimas. "Jamás me había pasado algo así en 30 años de carrera. Me duele no haber podido estar, pero regresaré para darles el show que se merecen", expresó con pesar.

