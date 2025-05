The Last of Us’ lanza esta noche su penúltimo capítulo: hora exacta y dónde verlo en streaming

Suscríbete a nuestros canales

El sexto episodio de la segunda temporada de 'The Last of Us', titulado "Scars", se estrena este noche a las 09:00 p.m. (hora de Venezuela), y a las 10:00 p.m para Chile y Argentina, los espectadores pueden disfrutarlo a través de HBO y la plataforma de streaming Max según reseñó el portal La Voz.

Este episodio marca el regreso de Pedro Pascal como Joel, a través de un emotivo flashback que profundiza en la relación entre Joel y Ellie, tras su enfrentamiento con Nora, una de las integrantes Wolf que estuvo presente en la muerte de Joel.

La serie, basada en el aclamado videojuego de Naughty Dog, continúa explorando las complejidades emocionales de sus personajes en un mundo postapocalíptico y las espectativas están en su punto más alto, los fanáticos se preguntan qué sucederá en este sexto capítulo en el que Ellie se encuentra en Seattle para vengar la muerte Joel.

En el quinto capítulo se descubrió que el hongo había avanzado de tal manera que ya estaba en el aire y Nora termina contaminada al intentar huir de Ellie pero esta no lo consigue termina con las piernas rotas tal como Joel vivió sus últimos minutos de vida a manos de los WLF.

Con solo un episodio restante en esta temporada, promete ser una entrega crucial que combina acción, emoción y desarrollo de personajes, consolidando aún más el éxito de la serie.

