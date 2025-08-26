¡No era Christian! Por este motivo no funcionó la relación de Cazzu con Nodal: el amor de la trapera es de venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Cazzu volvió a estar en el centro de la conversación mediática luego de una confesión inesperada durante una charla en vivo con Noriel. En medio de bromas, la argentina aseguró que su “crush de toda la vida” no es otro que un rapero venezolano, a quien calificó como el “hombre definitivo”.

El misterioso rapero venezolano

Entre risas, Cazzu afirmó:

“Ese hombre es venezolano, rapero, y no entiendo por qué no es mi marido”.

La revelación desató un torbellino de comentarios en redes sociales. Aunque la cantante decidió reservarse el nombre, muchos usuarios rápidamente señalaron a Lil Supa como el presunto protagonista de esta historia, basándose en que es el único rapero venezolano seguido por la artista en Instagram.

Más allá de la fama y el dinero

La trapera también aprovechó la conversación para aclarar qué busca realmente en una pareja. Lejos de dejarse deslumbrar por el éxito económico o la popularidad, aseguró que lo más importante para ella es el talento acompañado de integridad. “Podés tener fama y ser un tarado, eso no me interesa”, remató.

Tras su mediática ruptura con Nodal en 2024 y enfocada en la crianza de su hija Inti, Cazzu parece vivir un proceso de sinceridad y autodescubrimiento.

