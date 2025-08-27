Compromiso

Una joya única: todos los detalles sobre el anillo de compromiso de Taylor Swift

El jugador de la NFL participó activamente en el diseño de la pieza

Por Danyelis Pereira
Martes, 26 de agosto de 2025 a las 09:00 pm

La exclusiva pieza que sella el amor de la década fue diseñada en conjunto por Kindred Lubeck, de la empresa de joyería Artifez Fine Jewelry, y el propio Travis Kelce. El anillo presenta un diamante brillante tallado a mano y en forma de cojín, con las esquinas redondeadas y facetas gruesas. Esta meticulosa elaboración se posa sobre una banda dorada, un estilo popular en los siglos XVIII y XIX que añade un valor histórico incalculable a la propuesta.

La joya de compromiso viene acompañada de un exquisito reloj de Cartier Santos Demoiselle, elegantemente adornado con diamantes y una banda de oro. Este complemento de alta relojería eleva aún más el nivel de lujo y sofisticación de la propuesta, creando un conjunto que refleja el estatus de superestrella global de Swift. Medios especializados como Page Six destacan el gusto impecable y la inversión significativa detrás de cada detalle.

El anuncio que colapsó las redes sociales

La pareja más comentada del planeta anunció su compromiso a través de una publicación en sus cuentas oficiales de Instagram. El carrusel de fotografías incluía la romántica instantánea del jugador arrodillado frente a la cantante de 'Love Story' y un primer plano que permitía admirar el deslumbrante anillo. La noticia, confirmada por EFE, generó millones de reacciones en cuestión de minutos, colapsando la plataforma y ocupando inmediatamente los principales tendencias a nivel mundial.

Una historia de amor salida de un cuento

Todo comenzó en 2023, después de que Kelce asistiera a uno de los conciertos de la gira 'Eras' y quedara, según confesó la pareja el pasado 13 de agosto en el pódcast 'New Heights', "hipnotizado" y "cautivado" por la cantante. Desde entonces, su relación se convirtió en el centro de atención mediática, narrando una historia de amor de cuento de hadas entre una superstar de la música y un campeón de la NFL que finalmente ha culminado con una propuesta de ensueño.

