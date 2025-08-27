Una joya única: todos los detalles sobre el anillo de compromiso de Taylor Swift

Suscríbete a nuestros canales

La exclusiva pieza que sella el amor de la década fue diseñada en conjunto por Kindred Lubeck, de la empresa de joyería Artifez Fine Jewelry, y el propio Travis Kelce. El anillo presenta un diamante brillante tallado a mano y en forma de cojín, con las esquinas redondeadas y facetas gruesas. Esta meticulosa elaboración se posa sobre una banda dorada, un estilo popular en los siglos XVIII y XIX que añade un valor histórico incalculable a la propuesta.

La joya de compromiso viene acompañada de un exquisito reloj de Cartier Santos Demoiselle, elegantemente adornado con diamantes y una banda de oro. Este complemento de alta relojería eleva aún más el nivel de lujo y sofisticación de la propuesta, creando un conjunto que refleja el estatus de superestrella global de Swift. Medios especializados como Page Six destacan el gusto impecable y la inversión significativa detrás de cada detalle.

El anuncio que colapsó las redes sociales

La pareja más comentada del planeta anunció su compromiso a través de una publicación en sus cuentas oficiales de Instagram. El carrusel de fotografías incluía la romántica instantánea del jugador arrodillado frente a la cantante de 'Love Story' y un primer plano que permitía admirar el deslumbrante anillo. La noticia, confirmada por EFE, generó millones de reacciones en cuestión de minutos, colapsando la plataforma y ocupando inmediatamente los principales tendencias a nivel mundial.

Una historia de amor salida de un cuento

Todo comenzó en 2023, después de que Kelce asistiera a uno de los conciertos de la gira 'Eras' y quedara, según confesó la pareja el pasado 13 de agosto en el pódcast 'New Heights', "hipnotizado" y "cautivado" por la cantante. Desde entonces, su relación se convirtió en el centro de atención mediática, narrando una historia de amor de cuento de hadas entre una superstar de la música y un campeón de la NFL que finalmente ha culminado con una propuesta de ensueño.

