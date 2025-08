Verónica Castro se despide definitivamente de la actuación: No tengo la edad ni la energía

Suscríbete a nuestros canales

Verónica Castro cerró toda posibilidad de regresar a la actuación con una declaración categórica: "Yo creo que no tengo la edad ni la energía para salir adelante y volverlo a trabajar, no quiero decir mentiras". La protagonista de Los ricos también lloran enfatizó que su carrera fue "un sueño precioso, que lo viví, lo gocé… y yo creo que no regresaría". Esta postura refleja su deseo de no defraudar al público que la recuerda en su esplendor, rechazando reposiciones forzadas o proyectos que empañen su memoria artística. Su decisión nace del respeto a su historia y a quienes la admiraron.

Para Castro, retirarse en plenitud es un acto de coherencia: "Sería incorrecto de mi parte regresar a hacer algo que no estuviera bien o hacer las mismas cosas para repetir, ni para un refrito mal hecho". La actriz prefiere conservar la imagen imborrable de sus personajes icónicos antes que ceder a la nostalgia. Reflexionó sobre los cambios generacionales en la industria, destacando cómo "las nuevas generaciones llenan estadios" sin juzgar si son mejores o peores, sino reconociendo la evolución natural del espectáculo.

¿No se arrepiente de su decisión?

Aunque confiesa que "extraño todo, me gusta todo, disfruté todo", aclara que esta añoranza no es sufrimiento: "no te puedo decir que lo sufro, son como añoranzas". Castro evoca sus inicios con gratitud: desde la radio junto a Paco Malgesto en ¡Buenas tardes, buena suerte! hasta su debut cinematográfico en La Mesera a fines de los 60, donde recuerda nervios "por conocer el trabajo en sí del cine". Hoy, esos momentos son tesoros que atesora sin necesidad de revivirlos profesionalmente.

En lugar de regresar a los sets, Castro recibirá dos reconocimientos: en el Festival de Cine de Guanajuato y por la Asociación de Mujeres en Cine y Televisión. Sobre estos honores, expresa humildad: "No es que te deban, pero siempre es muy bonito un reconocimiento… a lo mejor ya nadie se acuerda; hay muchas figuras y de repente se acuerdan de ti y más emocionada todavía". Este Cierre Dorado Castro no es un final, sino la consagración de un legado que trasciende cámaras y escenarios.

