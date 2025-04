Xander, hijo de Karina se lanza como cantautor: el mundo artístico lo alcanzó

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles el hijo de la cantante venezolana Karina llamado Xander, se lanzó al mundo como cantautor.

De acuerdo con la reseña del diario La Verdad, Xander lanzó su primer sencillo que lleva por nombre 'Mujer de Miel'.

“Estoy en la Universidad, en Nueva York, y me tocaron cuatro ‘rommates’ que son músicos y actores; artistas, más artistas. Salí de la casa para escapar de los artistas y me salen más artistas”, describió Xander durante una entrevista en el programa mexicano de televisión Ventaneando, de TV Azteca.

Asimismo, indicó que “Me empezaron a salir canciones, palabras”.

Cabe destacar, que a pesar de haber iniciado una carrera artística, Xander no ha abandonado sus estudios profesionales en "psicología y administración de entretenimiento", por lo que combina su tiempo para cumplir con ambos intereses.

Adicionalmente, resaltó que desde pequeño tuvo esas pasiones presentes en su vida. “Actuaba un poquito cuando era chico, pero por un rato ya no quería la atención”, confesó.

Aunque se quiso alejar del mundo artístico, no puedo hacerlo del todo, por lo que lanza su nuevo sencillo 'Mujer de Miel', con el apoyo de su madre la cantante venezolana Karina.

"No lo podía evitar más. Las palabras se me salían sin querer, la música; empecé a tomar clases de actuación y ya quería todo. Lo estaba conteniendo por tanto tiempo que un día explotó y ya no se puede volver a meter en esa cajita”, reveló.

