El encendido del Árbol del Rockefeller Center ya tiene fecha: estos son los artistas que estarán en la gala

NBC ha revelado el elenco estelar de artistas que participarán en la celebración anual de la iluminación del árbol de Navidad "Navidad 2025 en el Rockefeller Center", el próximo miércoles 3 de diciembre.

La cadena anunció previamente en un comunicado de prensa que Reba McEntire presentará por primera vez "Navidad en el Rockefeller Center" de este año; con la participación de los presentadores de "Today" de NBC, Savannah Guthrie, Craig Melvin y Al Roker.

Elenco de participantes

Además de presentar, McEntire, de 70 años, actuará durante toda la noche junto a un elenco estelar de invitados musicales.

Según NBC, artistas de todo el mundo, desde R&B hasta country, actuarán en el evento anual. La lista incluye:

Halle Bailey

New Edition

Gwen Stefani

Marc Anthony

Michael Buble

Laufey

Kristin Chenoweth

Brad Paisley

Carly Pearce

Radio City Rockettes

Las Radio City Rockettes, celebran su centenario este año.

Detalles del acto central

La Navidad en el Rockefeller Center celebra la temporada navideña y la iluminación anual de uno de los árboles más famosos del mundo en el corazón de la ciudad de Nueva York, una tradición que se extiende por más de nueve décadas.

El 93.º evento navideño anual en el Rockefeller Center culminará con la iluminación del árbol, adornado con más de 50,000 luces LED multicolores y coronado con su tradicional estrella de Swarovski.

Jen Neal, vicepresidenta ejecutiva de eventos en vivo y especiales de NBCUniversal Entertainment, declaró:

"La iluminación del árbol en el Rockefeller Center es una de las grandes tradiciones que ofrece Nueva York, y estamos sumamente orgullosos de compartir una vez más esa emoción con el público de todo el país. Tenemos muchas ganas de ver a Reba aportar su energía contagiosa a la transmisión y crear un momento navideño inolvidable".

El árbol está ubicado en el número 30 de Rockefeller Plaza, entre las calles 49 y 50 Oeste y las avenidas 5 y 6, en Midtown Manhattan. Si viaja en metro, la estación 47-50 Sts – Rockefeller Center (líneas B, D, F y M) es la parada más cercana. Simplemente salga de la estación y diríjase una cuadra hacia el norte para llegar al árbol de Navidad del Rockefeller Center. También puede usar la estación 5th Ave/53rd St (líneas E y M). Desde allí, camine cinco minutos hacia el suroeste hasta el árbol.

