Premios Oscar 2025: 'I'm Still Here' supera a 'Emilia Pérez' como Mejor Película Internacional

En una emotiva ceremonia celebrada este domingo, 'I'm Still Here' se alzó con el prestigioso Óscar a Mejor Película Internacional, superando a la favorita 'Emilia Pérez'.

El director Walter Salles dedicó el premio a Eunice Pavia, una mujer que enfrentó adversidades extremas sin rendirse, y señaló que el galardón es dedicado a una mujer que "después de la pérdida que sufrió durante un régimen terrible, decidió no doblegarse y resistir", en relación a con brasileña Eunice Pavia, la protagonista en la que está inspirada la película.

Asimismo, lo dedicó a las dos mujeres que dieron vida a esta historia: Fernanda Torres y Fernanda Montenegro, expresó Salles, refiriéndose a la madre e hija que interpretan los papeles protagónicos.

¿Cuál es la narrativa de la exitosa película?

La película narra la conmovedora historia de una madre, interpretada por Fernanda Torres, quien debe reinventarse tras un acto de violencia que desgarra su familia en medio del estricto control militar en Brasil durante 1971.

Esta interpretación le valió a Torres el Globo de Oro como mejor actriz en un drama y la colocó entre las nominadas al Óscar junto a otras destacadas producciones internacionales.

Además del Óscar, 'I'm Still Here' ha cosechado varios premios importantes, incluyendo el Goya a Mejor Película Iberoamericana y una nominación en los BAFTA como mejor proyecto de habla no inglesa.

La cinta ha resonado no solo en Brasil sino también en el panorama internacional, consolidando su lugar como una obra significativa del cine contemporáneo.

