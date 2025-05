En esto consiste la limitación de acceso a las vacunas del COVID-19: Sepa quiénes se ven afectados

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) puede que el próximo otoño no todos los interesados tengan acceso libre a las vacunas contra el COVID-19, le contamos por qué.

Se ha dado a conocer que el actual gobierno estadounidense limitará la aprobación de las vacunas estacionales contra la COVID-19, el anuncio hace surgir la incógnita sobre qué sucederá con la aplicación de la inmunización, como lo reseña el portal de AP.

Los altos funcionarios de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) establecieron nuevos estándares para las vacunas COVID actualizadas.

Personas que ven limitado el acceso

Indicaron que continuarían utilizando un enfoque simplificado para que estén disponibles para los adultos de 65 años o más, así como para los niños y adultos más jóvenes con al menos un problema de salud de alto riesgo.

Es decir, quienes tengan afecciones subyacentes que los expongan a un mayor riesgo de contraer una infección grave por COVID-19.

Sin embargo, va a requerir estudios adicionales antes de aprobar las vacunas para estadounidenses sanos menores de 65 años.

De hecho, insta a las empresas a realizar estudios amplios y prolongados antes de que se puedan aprobar vacunas modificadas para personas más sanas.

En este sentido, el principal responsable de vacunas de la FDA afirmó que, según las nuevas directrices, más de 100 millones de estadounidenses aún deberían cumplir los requisitos para lo que denominó una dosis de refuerzo.

Aun así, millones de adultos y niños sanos podrían perder el acceso a las vacunas actualizadas bajo los nuevos criterios.

¿Por qué se ha tomado esta medida?

Es importante recordar que, hasta ahora, se recomendaban las vacunas anuales contra la COVID-19 para todas las personas mayores de 6 meses.

Sin embargo, todo indica que la medida no se trata de una limitación arbitraria.

Resulta que, en este momento, las dosis adicionales ofrecen beneficios "inciertos" para muchas personas jóvenes y de mediana edad que ya se han vacunado o han tenido COVID-19.

Esto según lo manifestaron el Dr. Vinay Prasad, jefe de la división de vacunas de la FDA, y el Dr. Martin Makary, comisionado de la agencia, en The New England Journal of Medicine.

Prasad describió el nuevo enfoque como un “compromiso razonable” que permitirá que las vacunaciones en grupos de alto riesgo continúen mientras se generan nuevos datos sobre si aún benefician a las personas más sanas.

Aseguran que desean ver más ensayos controlados con placebo, especialmente en adultos de 50 a 64 años, antes de recomendar las vacunas a otros grupos.

Esto, alineará más estrechamente a Estados Unidos con las pautas del Reino Unido, Canadá y Australia.

Puntos adicionales

Así, mismo, Prasad indicó que las empresas tienen la libertad de realizar sus propios estudios aleatorios en poblaciones más jóvenes, en personas sin factores de riesgo de COVID-19 grave.

Resultados que posteriormente serán evaluados por la FDA.

Por otra parte, la Dra. Jodie Guest, vicepresidenta senior de epidemiología de la Escuela de Salud Pública Rollins de la Universidad Emory, dijo que restringir el acceso a las vacunas contra la Covid-19 es un error.

Considera que, el cambio de política aumentará la probabilidad de aparición de variantes y agravará las desigualdades sanitarias.

“La vacunación generalizada protege a más personas, reduce las interrupciones y es esencial para la inmunidad comunitaria y el control de la. También es probable que reduzca la posibilidad de asegurar estas vacunas”, declaró Guest a CNN.

Este jueves 21 de mayo, los asesores científicos de la FDA se reunirán para decidir sobre la composición de la vacuna contra la COVID-19 que estará disponible en otoño.

