¡Adiós ojeras!: aprenda a usar estos ingredientes de tu despensa para eliminar la hinchazón de la zona

Las ojeras son esos círculos oscuros o hinchados debajo de los ojos que incomodan a más de uno, no son sin el resultado de factores como, falta de sueño, estrés, envejecimiento y genética.

Aunque no suelen ser un problema médico o algo grave, siempre se buscan opciones de tratarlas y eliminarlas porque no solo dan un aspecto de cansancio, también hay quienes se ven demacrados o enfermos.

¿Qué hacer para eliminar las ojeras?

Una recomendación de los expertos consiste en la prevención y para ello es clave seguir pautas de vida saludable, con bajo consumo de sal, descanso óptimo e hidratación adecuada.

Pero, si ya tienes ojeras, no es momento de preocuparse sino de ocuparse, y el uso de geles o cremas para el contorno de los ojos que están a la venta pueden ayudar a eliminarlas o disimularlas bastante. De igual manera, se pueden usar parches antiojeras, suplementos nutricionales e ingredientes de la despensa como té verde, limón, jengibre, pepino o papas crudas.

Además de ello, expertos de Cigna sugieren el uso del protector solar.

En casa

Las soluciones caseras siempre resultan una buena alternativa cuando del cuidado de la piel se trata, y la experta en cosmética natural Esther Valero lo tiene claro y recomienda el uso de leche entera para reducir las bolsas y ojeras.

Según refiere Cuerpo Mente la experta compartió en sus redes sociales que la leche debe sr entera y ecológica, y además, debe estar fresquita para que pueda desinflamar las bolsas.

Este ingrediente es perfecto “para calmar e hidratar gracias al ácido láctico y las grasas naturales. En efecto, aplicar leche fía debajo de los ojos puede ayudar a reducir temporalmente la hinchazón y las ojeras, un beneficio que se atribuye fundamentalmente al ácido láctico, que exfolia las células muertas de la piel, promueve la renovación celular.”

Es decir, la temperatura fría de la leche contrae los vasos sanguíneos, lo que disminuye la hinchazón y calma la piel.

¿Cómo aplicarlo? Remoja algodón desmaquillante en leche fresca y coloca sobre los ojos durante 10 minutos.

