¿Cuáles son los beneficios de exfoliar la piel con productos naturales? Esto dicen los expertos

Exfoliar la piel ayuda a abrir los poros, lo cual es importante para que el órgano más grande del cuerpo respire, según la información publicada en el portal web Loreal parís.

En ese sentido, la exfoliación de la piel es indispensable para remover las células muertas, las cuales tienden a acumularse cuando el órgano más grande del cuerpo está en proceso de renovación, por ende, debe estar en óptimas condiciones.

Actualmente, existen múltiples opciones de exfoliantes comerciales súper efectivos para eliminar las células muertas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, con el objetivo de evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

El coco contiene propiedades vitamínicas que regeneran la piel, hidratan y suavizan al mismo tiempo, ideal para utilizarlo con exfoliante casero.

Así debes aplicar el exfoliante de coco

Se sugiere que la persona aplique el producto en la zona afectada y masajee suavemente durante dos minutos, posteriormente debe retirar el exfoliante con abundante agua.

Cabe destacar, que la persona debe repetir el proceso dos veces a la semana o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

A su vez, es propicio acotar que la alimentación cumple un rol fundamental en las condiciones de la piel, por ello, se sugiere que sea balanceada.

En conclusión, si la persona desea lucir una piel sana, radiante y libre de células muertas debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

