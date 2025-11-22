Minimalismo cosmético: experta comparte que el ritual perfecto incluye solo cuatro productos

Suscríbete a nuestros canales

Cuando de cuidar la piel se trata, muchas mujeres tienen un ritual que incluye cierta cantidad y hasta calidad de cosméticos. Sin embargo, expertos señalan que un ritual básico de cuidado de la piel debe incluir limpieza, exfoliación, hidratación y protección solar.

En otras palabras, la clave está en escoger el producto apropiado para cada paso y por supuesto que se adapte al tipo de piel.

¿Qué se debe hacer en un ritual para cuidar la piel?

Según expertos de Garnier, marca de cosméticos, señala que una buena rutina de belleza se realiza en cinco minutos. Este es el tiempo promedio para realizar una limpieza facial por la mañana y por la noche, con el objeto de retirar cualquier impureza y restos de maquillaje.

También se puede realizar una exfoliación una o dos veces a la semana, y por supuesto que es fundamental hidratar y nutrir el cutis con una mascarilla; y finalmente, pero no menos importante, aplicarse protector solar cada día sin importar si se expondrá o no al sol.

Habla la experta

La esteticista Cristina Fogazzi compartió en redes sociales y publicó Hola que no se necesitan 10 productos ni rutinas largas, con 4 es suficiente.

Para la experta, el ritual perfecto incluye limpiador, sérum, contorno de ojos y crema. Una rutina básica a la que añade el protector solar por la mañana y, “si quieres, a veces, una mascarilla”. Además, Cristina señala que opta por un buen producto y no por el precio, y acota que “lo primero para la piel no es la crema, no es el sérum, es cómo lavas tu cara”.

