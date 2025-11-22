Horóscopo del 22 de noviembre: Todo se convierte en una oportunidad para enfocarte

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Es un momento propicio para experimentar una comunión espiritual profunda, donde el alma se expande y el corazón se llena de amor divino. Disfrutas de una conjunción con Neptuno que te ofrece una oportunidad extraordinaria para elevar tu conciencia y abrir un canal sagrado hacia otras dimensiones. Bajo esta energía celestial, puedes conectar directamente con Dios y también con seres de luz como Ángeles, Arcángeles, Serafines y Querubines.

TAURO: La Luna en trígono positivo te ayuda a tomar decisiones importantes en tu vida y sacar lo que no funciona o no sirve. Aprovecha para limpiar tu aura, espíritu y cuerpo. El objetivo es caminar más liviano y con mayor optimismo. Ahora es más fácil alcanzar las metas que te has propuesto en la vida. Sigue enfocado como siempre y entra en acción concreta para iniciar una nueva vida llena de oportunidades.

GÉMINIS: En este momento, la energía de un sextil positivo con Neptuno te facilita la reconexión directa con lo divino. Este tránsito abre un canal puro para una conversación profunda, impregnada de fe y espiritualidad. Tómate cinco minutos para orar y sumergirte en ese diálogo íntimo con Dios, permitiendo que fluya naturalmente. Hoy es un día especial para renovar la esperanza y avanzar con determinación, sin temor al futuro.

CÁNCER: En este momento tienes una oposición con la luna esto es un factor que no te beneficia en nada, porque te opaca, desenfoca y sencillamente hace que pierdas el rumbo directo que ya venías trabajando. Se complica un poco tu caminar por el sendero de la luz de donde debes volver otra vez a retomar con fuerza tu transitar. Evita una caída innecesaria donde podrías perder un valioso tiempo.

LEO: Hoy es un buen día para conectarse con Dios y con la divinidad del Universo. Existe un trígono positivo con Neptuno que te permite tener una súper unión especial con Dios. Sería muy interesante que te tomará cinco minutos. Conversa con confianza y con el corazón en las manos para que él vea que en verdad lo requieres en tu vida y fortalece los lazos de amor incondicional, ábrete a recibir el amor del señor.

VIRGO: No estás seguro de lo que haces. Primera vez en tu vida que sientes tanta inseguridad en las acciones que debes ejecutar. Ya el Universo te está obligando a realizar la toma de decisión correcta. Todos están esperándote para ver qué haces y si pasas la prueba de manera positiva. Evalúa muy bien los pasos que debes tomar y busca cómo resolver. Toda esta sensación es causada por una oposición al Nodo Norte.

LIBRA: Semana importante muy clave para revisar tus acciones con honestidad, compasión y realismo. La oposición con Quirón abre un portal de revelaciones, permitiéndote reconocer aquello que necesita pulir para que tu luz interior brille sin sombras. Esta mirada profunda no es un juicio, es sanación. Todo se convierte en una oportunidad para enfocarte, reajustar tus pasos y expandirte desde la conciencia.

ESCORPIO: Lilith hacen una conjunción dentro de tu signo astrológico brindándote la oportunidad de mirar tu sombra y ver tus emociones más negativas para que puedas mejorar tu vida. Modificando esos procesos oscuros de tu alma, podrías evolucionar. Debes optimar tu estilo de vida, más sano y puedas avanzar en la vida de manera más positiva. Es importante dar gracias a Dios por la oportunidad que te brinda de ver tus lados oscuros.

SAGITARIO: Tienes que cuidar un poco más la salud. Recuerda que todavía estás bajo la influencia negativa de Saturno a través de una cuadratura que debilita tu salud en todos los sentidos. Tienes que estar siempre atento de evitar trastornos en tu vigor y algunos accidentes que puedas tener. Hay que buscar la manera de resguardar el cuerpo físico. Extrema las medidas de seguridad para mantener el equilibrio corporal.

CAPRICORNIO: Hoy la Luna te va a ayudar para nivelar tus emociones, para manifestar todo lo que quieres en esta vida. Es sumamente importante lograr estar estable para luego mejorar en otros aspectos de tu vida. Primero eres tú y luego los demás. Debes enfocarte en ti para tener mejores resultados. Ahora mismo estás súper distraído pensando en el pasado y en lo que se perdió anteriormente, deja eso atrás y avanza.

ACUARIO: Tienes una súper energía y estás muy ansioso. Estás desesperado por ejecutar tus planes y seguir avanzando. El Universo te ayuda con un sextil positivo con el planeta Marte para que tengas toda la energía necesaria y llegar a cumplir con tus metas. Queda de tu parte si lo logras. Debes mantener el enfoque y la disciplina para resolver todos los obstáculos que se presentan en tu camino. Ánimo y fuerza para ser un vencedor.

PISCIS: Mira de frente y camina en dirección a la luz que estás viendo todas las mañanas. El Nodo Norte te está señalando el camino para que avances y te dejes de quejar en la vida. Ahora queda de tu parte llegar a ser un verdadero vencedor o un perdedor más que no supo valorar los recursos que el Universo le entregó en sus manos. Es el momento de demostrar lo que verdaderamente eres. Tu siempre tienes la elección.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin