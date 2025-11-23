Horóscopo del 23 de noviembre: Es el momento de agradecer a Dios

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Hoy tienes una cuadratura con la Luna y la situación se puede desbordar a nivel emocional. Es posible que recibas alguna noticia desagradable y te descompense, y pierdas el equilibrio. Debes calmarte, porque debes permanecer estable y afrontar la situación, no puedes complicarte más allá de este proceso. Las personas que están alrededor esperan que te controles y actúes de manera estable.

TAURO: El Universo te ayuda mucho a través de un sextil positivo con el Nodo Norte, que te obliga a tomar decisiones correctas en base a lo que quieres en la vida. Diseñar un nuevo plan de acción en base al futuro para entrar en acción y poder llegar a alcanzar esa visualización futurista. Existe una oportunidad única de volver a iniciar todo en tu vida. Tienes un porvenir muy positivo y excelente que amerita tu atención y ejecución.

GÉMINIS: Un poderoso sextil con Quirón se presenta en tu vida para que reflexiones profundamente sobre tus emociones. Aprovecha esta influencia para corregir aquello que necesites y mejorar tu existencia. Este es el momento ideal para seguir adelante con determinación y avanzar con fuerza. Usa tus errores como una guía para convertirte en una mejor persona cada día, porque Quirón siempre te ayuda a sanar el pasado e identificar las grandes lecciones que te ha dejado.

CÁNCER: Se activó un sextil positivo con Urano. El planeta de las transformaciones rápidas te bendice y te ayuda a procesar los cambios actuales que requieres en tu vida. Tienes que estar muy alerta y positivo para identificar esos nuevos cambios que debes procesar con la mejor actitud. Trata de ser flexible para que todo sea más fácil y con mejor adaptación. Es el instante más efectivo para llevar a cabo modificaciones.

LEO: En estos momentos tienes un trígono positivo con el Sol que hace que las circunstancias empiecen a mejorar muchísimo para ti. Ahora el viento sopla a tu favor. El Sol te bendice y te da la bienvenida a un nuevo comienzo. Actualmente puedes avanzar de manera más fácil. El astro rey alumbra tu sendero. El futuro te pertenece y si sigues así a este ritmo, podrás tener grandes beneficios para tu vida y tu gran evolución.

VIRGO: Existe una oposición con Saturno muy poderosa. Digamos en estos instantes estás perdiendo mucha energía a nivel emocional y eso tiene una repercusión negativa a nivel físico. Tu estado de ánimo está muy afectado y tu poca vitalidad te lleva a realizar un alto, para buscar un equilibrio necesario y volver a ser una persona estable, segura, con el apoyo de Dios.

LIBRA: Hoy tienes una cuadratura con la Luna y la situación se puede desbordar a nivel emocional. Es posible que recibas alguna noticia desagradable y te descompenses, perdiendo el equilibrio. Debes calmarte, porque debes permanecer estable y afrontar la situación, no puedes complicarte más allá de este proceso. Las personas que están alrededor esperan que afrontes positivamente la situación.

ESCORPIO: La fuerza de la Luna a través de un sextil positivo te permite tener una energía de calma y sosiego, fundamental para tu vida. En días pasados, has tenido muchas tribulaciones y hoy gracias a la bendición de Dios entras en un proceso de calma, paz y equilibrio. La situación va a mejorar y todo va a ser para el bien personal y de tus familiares. Es el momento de agradecer a Dios, por los favores recibidos durante este proceso.

SAGITARIO: En este momento tienes una cuadratura negativa con Neptuno y tienes que cuidarte muy bien a nivel espiritual para evitar males mayores. Debes custodiar tu alma y cerrar tu campo áurico. Seguramente en estos momentos estás recibiendo energías negativas de tu entorno y debes limpiarte a través de diferentes técnicas que existen. Puedes ejecutar la que sea más cómoda para ti. Luego verás los excelentes resultados.

CAPRICORNIO: El Universo te beneficia con un sextil positivo con el Sol. Esta energía te brinda una fuerza tremenda para seguir adelante y desarrollar más el amor propio. Hoy de manera simultánea, tienes un sextil positivo con Venus y activa todo lo que tiene que ver con quererse a sí mismo y buscar dentro de sí la mayor cantidad de amor posible. Debes sacar la mejor motivación para continuar avanzando en la vida.

ACUARIO: En estos momentos tienes que cuidarte de manera extrema. Empiezas a tener problemas con el amor y la pareja. Tienes una cuadratura negativa con Venus y esta energía puede hacer que existan problemas graves en este ámbito. No te compliques tanto, relájate lo suficiente para que mejore tu fluidez y puedas terminar de solventar esta situación tan crítica que vas a afrontar. Evita la violencia, por favor.

PISCIS: Una conjunción poderosa se activa con Saturno, que transita por tu signo. Esta alineación puede cristalizar emociones profundas, generando tensión en tu sistema nervioso y afectando tu bienestar general. Saturno, en su expresión más severa, pone a prueba tu estabilidad interna, revelando las estructuras que necesitan ser transformadas. Pero no estás solo, la Luna, en su danza protectora, se aproxima para envolverte con su luz sanadora.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin