Horóscopo del 24 de noviembre: Es el momento ideal para cambiar de rumbo

ARIES: Hay que seguir luchando para encontrar el equilibrio en tu vida y poder avanzar. Lo más difícil, ya sucedió, ahora queda volver a desarrollar tu vida desde cero. Tienes un trígono positivo con el Sol y te da energías para mejorar tu salud y reconstruir cada una de tus células. No te lamentes por lo dejado atrás y bendice lo que está por llegar. Es el momento ideal para cambiar de rumbo y volver a tu nivel.

TAURO: Continúan las situaciones negativas a nivel de pareja. La oposición con Venus te está haciendo desastres en tu vida. En los próximos días, podrían surgir algunos problemas y dependerá de ti, si se produce una ruptura definitiva. Lo mejor que debes hacer, es calmarte y llegar a unos acuerdos, conversando para no perder la relación. Hay que evaluar bien, si se quiere rescatar la relación o si se deja perder. Es el momento para decidir.

GÉMINIS: Dios te ayuda a través de un trígono positivo con la Luna y te permite nivelar tus emociones. Te aconsejamos no te molestes ni busques la confrontación. Hay que fortalecer la energía y el enfoque en al horizonte. Proyecta tu energía hacia el futuro, busca la manera de seguir adelante. La vida continúa y tienes que avanzar. No hay tiempo para lamentos ni mucho menos quedar atrapado en el pasado.

CÁNCER: El amor propio se manifiesta con fuerza en tu vida. Un trígono positivo con Venus te invita a mirar hacia dentro y reconocerte con compasión, respeto y ternura. Esta energía celestial favorece una profunda reflexión que te impulsa a amarte de forma auténtica y prioritaria. Es momento de cuidar tu salud, no solo desde lo físico, sino desde el amor que te tienes. Cada elección consciente, es una declaración de amor hacia ti mismo.

LEO: Tienes una oposición con la Luna y es muy posible que te sientas desgastado a nivel emocional. Las cosas no están saliendo muy bien que digamos y te sientes desilusionado. No se pueden perder las esperanzas y recuerda que más adelante te puedes recuperar y vivir mejores momentos. Es el instante de levantar ese ánimo y buscar la manera de definir tus metas en el futuro para crear una nueva vida.

VIRGO: Hoy cuentas con un sextil positivo con Venus, una energía suave y amorosa que te ayuda a equilibrar tus emociones y activar todo lo relacionado con el amor, la pasión y la conexión afectiva. El amor toca a tu puerta y esta es una oportunidad preciosa para abrirte a sentir, compartir y disfrutar. Si tienes pareja, sería ideal organizar una actividad especial juntos: una cena, una conversación profunda, un paseo bajo las estrellas.

LIBRA: Te sientes un poco olvidado por Dios. Esas sensaciones son producto de los efectos negativos que causa la cuadratura con Júpiter. Dios jamás te ha dejado y sigue a tu lado. También tienes que conectarte más con Dios de manera más íntima, porque él está siempre ayudándote en tu camino. El objetivo del Universo es hacer que evoluciones y puedas vencer todas las dificultades. Cada día serás más fuerte y mejor.

ESCORPIO: Un gran trígono con júpiter te ayuda infinitamente para que sigas adelante con fuerza y mucha energía positiva. Sigue tu recuperación de manera general. Siempre hay que aprender de los errores y buscar la manera de no cometer los mismos fallos de siempre. Sería bueno cerrar ciclos con todas las personas que en los momentos difíciles te dieron la espalda. Agradece de manera infinita a los que siempre te ayudaron con su amor verdadero.

SAGITARIO: Estás bajo la influencia de un trígono positivo con Quirón, el sanador herido del zodiaco, y esta energía te invita a mirar hacia adentro con honestidad y compasión. Es el momento perfecto para hacerte preguntas esenciales: ¿estoy haciendo lo correcto con mi vida? ¿Qué resultados he obtenido hasta ahora? ¿Necesito hacer cambios en este momento? ¿Estoy realmente conforme con lo que tengo y con quién soy?

CAPRICORNIO: En este momento estás bajo la influencia de un sextil positivo con Saturno, una alineación que favorece la consolidación de tus esfuerzos pasados. Esta energía te permite avanzar con firmeza en los aspectos estructurales de tu vida, construyendo sobre bases sólidas y conscientes. Es fundamental valorar lo que estás viviendo ahora, reconociendo tanto tus logros como las áreas que requieren ajuste. La introspección y la investigación son claves para alcanzar la excelencia.

ACUARIO: Aprovecha el día de hoy que la Luna está conectada con tu ser interno. Hoy sentirás un poderoso equilibrio emocional. La paz llega a tu ser con mucha fuerza. Dios permite que sigas adelante con fuerza y estabilidad en tu camino. Una vez más, se abren los canales espirituales llenos de sanación. Debes ver la Luna de frente y conversar con ella para que te regale mucha armonía.

PISCIS: Hoy la suerte, la prosperidad y la abundancia tocan a tu puerta. Existe un trígono positivo con Júpiter, que hace que todo fluya de manera más correcta. Se están abriendo puertas para lograr grandes oportunidades que deben ser aprovechadas. El dinero puede venir de diferentes vías. Lo importante es abrirse a recibir estas energías positivas del Universo. También hay que estar agradecido con Dios por sus buenas energías.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin