Horóscopo del 26 de noviembre: Siempre es mejor actuar con educación y con sabiduría

ARIES: Estás en un periodo de tiempo excelente donde estás cambiando todo a tu alrededor a través de un fuerte sextil con Plutón. Ahora la vida te da oportunidades para lograr avanzar a buen ritmo y así subir tu nivel evolutivo. Debes estar agradecido porque el Universo te está ayudando a renacer de las tinieblas donde estabas totalmente sumergido. Luego verás este día como un momento histórico en tu vida.

TAURO: Tus emociones están muy alteradas y la situación se puede complicar aún más. Ahora mismo estás bajo las influencias de una cuadratura negativa con la Luna. Debes guardar la calma y mantenerte estable para soportar la presión y no complicar aún más el panorama. No es fácil, pero es mejor estar tranquilo que perdiendo el control y generando más problemas. Siempre es mejor actuar con educación y con sabiduría.

GÉMINIS: Plutón, el planeta de las grandes transformaciones te da la mano y te ayuda a definir tus procesos de cambios. Hay que agradecer esta energía planetaria. Estás bajo las influencias de un trígono positivo y la situación se convierte en más fácil y llevadera. La vida es benevolente y hay que agradecer a Dios por esta oportunidad de seguir caminando en el sendero de la luz. No es fácil mantener el enfoque, pero lo estás logrando.

CÁNCER: En estos momentos te puedes conectar muy bien con Dios y conversar con él. Tomate un tiempo para hablar con franqueza y entrégale tu corazón para que él pueda ver tu nivel espiritual y te pueda ayudar a evolucionar. Tienes un trígono positivo con Neptuno y debes lograr una evolución espiritual importante. Estás viviendo días llenos de gloria. En el futuro, recordarás estos días como especiales y muy sutiles para crecer.

LEO: En estos momentos tienes un trígono positivo con el Sol que hace que las circunstancias empiecen a mejorar muchísimo para ti. Ahora el viento sopla a tu favor. El Sol te bendice y te da la bienvenida a un nuevo comienzo. Actualmente puedes avanzar de manera más fácil. El astro rey alumbra tu sendero. El futuro te pertenece y si sigues así a este ritmo podrás tener grandes beneficios para tu vida y tu gran evolución.

VIRGO: Existe una cuadratura con Marte, es posible que las acciones que tienes pensado hacer sean erradas. Es el momento de rectificar y poner en marcha otras acciones más positivas. Trata de chequear y revisar para organizar mejor todo. Tienes que ver lo que estás haciendo para que puedas tener mejores resultados y menos equivocaciones. De eso se trata la vida, de analizar y rectificar.

LIBRA: Tienes un trígono con Plutón muy favorable que te permite avanzar en grandes transformaciones y esos cambios son para tu beneficio. Debes colaborar y ser más flexible para soportar el proceso de adaptación a tu nueva vida. Es mejor no hacer resistencia. Si frenas este proceso será nefasto para ti, porque de igual manera se hará, por las buenas o por las malas. Es una gran prueba y tendrás que tomar decisión.

ESCORPIO: El amor se hace presente en tu vida. En estos momentos sería muy interesante que realizaras alguna actividad para disfrutar con tu pareja. Venus es el planeta del amor y está pasando por tu signo astrológico, activando esa poderosa energía. También estás conectado con el Sol y esto ayuda mucho a nivelar tus fuerzas y salud física. Venus te está llenando tu aura de felicidad plena y amor infinito.

SAGITARIO: Estás bajo las influencias positivas de un sextil con la mágica Luna. Estás vibrando en energía poderosa que genera una fuerza interior enorme para ser usada a tu favor en tus actividades diarias. Es un día lleno de alegría y de gozo espiritual. Es importante hacer consciencia de esta ola de buena esencia para que no se malgaste en fiestas o celebraciones innecesarias. Mantén tu enfoque en tus metas y establece tu dirección.

CAPRICORNIO: En esta oportunidad tienes un sextil positivo con Saturno. Esta energía planetaria te brinda la fuerza para continuar con pasos sólidos y puedas alcanzar tus metas de manera más fácil. Todo lo que te propongas en estos momentos tendrá una repercusión positiva durante los próximos años de tu vida. Debes estar muy atento a lo que haces ahora para que no pierdas estas energías y puedas lograr una mejor calidad de vida.

ACUARIO: Desde hace tiempo ya sientes las energías poderosas del planeta Plutón. El Universo te está obligando a realizar cambios drásticos y fuertes con gran profundidad en tu vida. Al final de todo, serás otra persona, más humana y sensible. Será difícil al inicio, pero será excelente al pasar la prueba. Así funciona la evolución, es fuerte al inicio, pero luego es muy gratificante. Una vez más, todo lo que pasa, es para un bien y para mejorar.

PISCIS: La conexión con Dios, hay que seguirla cultivando y no puedes olvidarte de él jamás. En esta oportunidad estás conectado de manera directa a través del paso de Neptuno por tu signo astrológico. No puedes separarte del señor todo poderos. Es una lección que permanecerá a tu lado por siempre. Es muy lindo saber que no estás solo y sentir su presencia en cada minuto de tu vida. Abre tu corazón y para ser fuente de luz.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin