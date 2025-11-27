Horóscopo del 27 de noviembre: Es un día colmado de alegría y gozo espiritual

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Tienes un trígono positivo con Marte y este es el momento indicado para tomar acciones concretas frente a la vida. Es el instante esperado para seguir adelante y para reforzar lo que has comenzado. Es el día de darle con fuerza para terminar de resolver las situaciones que están pendientes en tu vida y es el tiempo indicado para desprenderse de situaciones del pasado que fueron nefastas para ti.

TAURO: Alerta máxima, tienes una oposición negativa con el planeta Mercurio y no es bueno estar hablando mal de las personas ni emitir juicios sin saber la verdad de los hechos. Podrías complicarte sin ninguna necesidad por estar difamando. Recomiendo guardar silencio y ser prudente al extremo. Por favor, mantente tranquilo y desarrolla tu madurez para que todo sea perfecto y sin problemas. Es mejor evitar.

GÉMINIS: Estás bajo la influencia de una oposición negativa con Marte, el planeta de la acción. Esta energía puede generar bloqueos, impulsividad o falta de dirección. Marte no te está apoyando ahora, por lo que es fundamental que identifiques las fallas en tu camino para poder corregirlas y obtener mejores resultados. No sigas invirtiendo tiempo en actividades que no aportan valor a tu vida. Enfócate con mayor claridad y mantente alerta.

CÁNCER: La maravillosa Luna te está bendiciendo con un poderoso trígono positivo. Te sientes en óptimas condiciones y es el momento ideal para seguir avanzando con las estrategias ya señaladas para alcanzar tus metas. Estás viviendo momentos llenos de alegría y bienestar. Todo está saliendo de manera perfecta y se va a mantener por mucho tiempo más. Estás bañado de buenas energías y nada te puede quitar la gloria.

LEO: Estás lleno de alegría y satisfacción, y te felicitamos sinceramente por los logros alcanzados. Gracias a tus acciones precisas y decididas, los resultados han sido extraordinarios. Marte te favorece con un trígono positivo, fusionando su energía con la tuya para impulsarte aún más. Es fundamental que sigas adelante con determinación, sin bajar la guardia. Mantén tu enfoque firme en tus metas.

VIRGO: La cuadratura con el Sol debilita tu vitalidad física, como si la luz se filtrara entre sombras internas que aún buscan resolución. A nivel emocional, emergen turbulencias que exigen atención, compasión y sanación. Este tránsito no es castigo, sino llamado a detenerte, respirar y reconectar con tu centro sagrado. Habla con Dios desde la verdad desnuda de tu alma. Entrégale tus cargas, dudas, heridas. Él escucha en el silencio, tus lágrimas y suspiros. Pide por tu salud física con humildad y fe.

LIBRA: La vida vuelve a abrirte el camino, liberándote para que te muevas con rapidez y decisión, tal como a ti te gusta. Está activo un sextil positivo con Marte y llegan energías extraordinarias para avanzar con determinación y sin temor. Este impulso te permitirá alcanzar tus objetivos de forma acelerada y efectiva. Es momento de tomar acciones concretas, especialmente en el plano emocional para generar cambios reales y duraderos.

ESCORPIO: Estás lidiando con una cuadratura de Plutón que, si bien te reta, es una oportunidad para crecer. Esta energía te empuja a hacer cambios profundos, por lo que debes ser muy prudente para no cometer grandes errores y así evitar complicaciones. Medita bien cada decisión que tomes y usa esta experiencia para volverte una persona más segura y fuerte. Demuestra una vez más tu gran sabiduría y conocimiento.

SAGITARIO: El Sol acaba de entrar en tu signo astrológico y vivirás un mes lleno de buena vibra. Dios te bendice y te da un gran impulso para renovar todas tus energías y volver a la carga durante un año completo. El día de tu cumpleaños deberás conectarte con tu esencia y Dios, para recoger la mayor cantidad de bendiciones por parte del Universo. Dios te bendiga y te siga abriendo los caminos de prosperidad y abundancia.

CAPRICORNIO: Es un día colmado de alegría y gozo espiritual. Estás bajo la influencia positiva de un sextil con la mágica Luna, lo que eleva tu vibración y despierta en ti una poderosa fuerza interior. Esta energía está disponible para impulsarte en tus actividades diarias y ayudarte a avanzar con claridad. Es fundamental que tomes conciencia de esta ola de buena esencia, para no dispersarla en distracciones o celebraciones sin propósito.

ACUARIO: Un sextil positivo con Marte activa energías poderosas que te impulsan a avanzar con determinación y sin temores. La vida te libera nuevamente para moverte con rapidez, tal como disfrutas y conquistas tus metas de manera acelerada. Es momento de tomar acciones concretas, sobre todo en lo emocional, para propiciar mejoras reales. El Universo te pide decisiones claras y precisas, donde los frutos se manifiesten sin demora.

PISCIS: Quizás te encuentres muy triste y melancólico por todo lo que ha sucedido en el pasado. La Luna se encuentra pasando por tu signo astrológico. Es importante cambiar de estado de ánimo y polarizar esas emociones. Deja atrás toda situación negativa y mira de frente el futuro que se avecina. Abraza las energías positivas que están por llegar a tu vida y bendice con agradecimiento tu nuevo camino, lleno de paz interior.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin