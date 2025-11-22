¿Vista perdida por la edad? Universidad de Michigan consigue regenerarla en humanos

Suscríbete a nuestros canales

La pérdida de visión asociada al envejecimiento constituye una de las principales causas de ceguera irreversible en la población adulta. Hasta hace poco, las terapias disponibles sólo ofrecían cierta atenuación de los síntomas, sin lograr una recuperación sustancial de la función visual. Sin embargo, los avances en medicina regenerativa, especialmente el uso de células madre, están abriendo caminos inéditos para revertir ese daño ocular.

Una reciente investigación representa un hito en este ámbito al demostrar que es posible restaurar capacidad visual funcional en humanos mediante el trasplante de células especializadas.

Ensayos con células madre para recuperar la visión

Un equipo de la Universidad de Michigan ha llevado a cabo un ensayo clínico de fase 1/2a en pacientes con degeneración macular seca en estadio avanzado, y ha presentado resultados que marcan un cambio de paradigma.



En este estudio, los científicos implantaron células madre adultas reprogramadas, derivadas de retinas de donantes que habían fallecido, y las transformaron en epitelio pigmentario de la retina, es decir, el tejido que se deteriora en esta enfermedad.



La operación implicó un trasplante ocular muy preciso, en el cual se colocaron dosis de 50.000 células para los primeros participantes. Sorprendentemente, los voluntarios que recibieron ese tratamiento no solo evitaron complicaciones como inflamación o tumores, sino que además mostraron una mejora visible de la visión: uno de los ojos intervenidos logró distinguir 21 letras más en la cartilla de lectura que el ojo no tratado, al cabo de un año.



Los responsables del ensayo subrayan que lo más llamativo no fue únicamente la seguridad del procedimiento, sino la magnitud del avance visual observado.



Con esos datos, los investigadores planean ampliar el estudio para evaluar dosis mayores (150.000 y 250.000 células) y un mayor número de pacientes, con el fin de confirmar si esta intervención puede convertirse en una terapia de uso clínico habitual.



Además, esta línea terapéutica convive con otros enfoques promisorios: por ejemplo, el uso de microchips implantados en la retina que, junto con gafas inteligentes, permiten a personas con degeneración visual avanzada volver a leer.

