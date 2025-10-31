A escala global: lucha de poderes deja crisis económica

Suscríbete a nuestros canales

Nos aproximamos a una crisis profunda que, según patrones cíclicos, ocurre aproximadamente cada 12 años y transforma la economía a escala global. En el plano astrológico, se manifiesta una intensa oposición entre Plutón y Júpiter, lo que agudiza el conflicto entre estructuras antiguas que deben ser desmanteladas, y la urgencia de gestar nuevas formas de organización. La lucha por el poder será evidente, y las cúpulas políticas buscarán autonomía frente a los líderes del capital económico.

Plutón suele vincularse con la destrucción y la transformación a través de crisis, mientras que Júpiter representa la expansión y la apertura hacia nuevas alternativas para resolver problemas estructurales en lo social. El choque entre estos extremos es complicado y lo ideal es la colaboración de ambos, pero en la actualidad, genera escenarios caóticos donde se espera un vencedor, pero en todos los casos, la sociedad es quien más pierde.

En Concreto

¿Qué esperar?

Aunque se avecinan tiempos complejos, también se vislumbra una evolución con nuevos protagonistas que tomarán las riendas en los niveles superiores del poder. A nivel personal, este aspecto astrológico nos invita a ampliar nuestros horizontes y superar las limitaciones actuales. Nos desafía a salir de la zona de confort y explorar nuevas posibilidades.

Estas energías intensas pueden manifestarse tanto en nuestras relaciones como en las estructuras sociales que nos rodean. Es el momento propicio para cuestionar nuestras filosofías de vida y buscar verdades más profundas, lo que podría llevarnos a redefinir el sistema de creencias.

Al enfrentar estos desafíos, podemos canalizar las energías transformadoras de los planetas para generar cambios significativos y expansivos en nuestras vidas con flexibilidad y sin resistencia. Es fundamental realizar un trabajo interior que implique explorar el subconsciente, confrontar los miedos y resolver asuntos relacionados con la autoridad.

Star Walk

Los signos del zodíaco

ARIES

Las presiones económicas podrían generar una crisis interna que deriva en situaciones inesperadas. La calma debe imperar para que el desborde energético no se manifieste. La flexibilidad será la herramienta principal para solventar y avanzar. Excelente prueba para evolucionar emocionalmente.

TAURO

El beneficio será de un máximo nivel y llegó el momento para subir a la cima. Después de años en total preparación se identifica el tiempo exacto para actuar y avanzar. El poder espera ser alcanzado por otro ser y tienes que reconocer que estás preparado para ejercer el nuevo control para el bien de todos.

GÉMINIS

La comunicación es excelente para difundir las nuevas ideas. Es importante diseñar un plan de acción y ejecutarlo de manera inmediata. Los caminos están totalmente abiertos para avanzar a gran velocidad. Quizás por primera vez se sienta tan fácil el avance y hay que agradecer la ayuda celestial.

CÁNCER

Se esperó doce años para volver a sentir la ayuda de Dios en temas financieros. Dependerá del grado de madurez, el buen provecho de estas poderosas energías. Se recomienda mantener una administración adecuada de los recursos. Si no se realiza una excelente ejecución económica se perderá esta excelente opción.

LEO

Llevarán la peor parte y será mejor entregar el poder para no complicar aún más la situación. Hay que reconocer que ya terminó un ciclo y se deben soltar las responsabilidades sin resistencia. Lo más sabio es comprender que se debe regresar a casa para realizar un análisis y saber qué se aprendió cuando se tenía el poder.

VIRGO

Mantener el orden será de vital importancia al momento del caos inicial. Todos estarán confundidos y aun así la calma estará presente a través de sus actos. La consciencia para evitar la aniquilación total del adversario estará en duda, pero al final será la mejor acción para mantener la gobernabilidad social.

LIBRA

Les costará mucho ver la situación al estar sumergidos en una profunda crisis económica que afecta el amor de manera directa. Estarán enfocados en mejorar la finanza y resolver los niveles mínimos de mantenimiento para soportar la presión con la esperanza de tener un mejor día con la ayuda de Dios.

ESCORPIO

Las oportunidades aparecen en cada paso y se avanza en la medida que se concrete lo que está alineado al plan previamente trasado. Es muy significativo definir el rumbo para no querer caminar al mismo tiempo por diversos caminos dispersando la energía. El enfoque es de vital importancia.

SAGITARIO

Será una excelente oportunidad para volver a levantarse, después de sufrir por varios años los embates de la vida. Se espera un mejor comportamiento con un alto nivel de madurez que permita establecer una base sólida. El Universo estima que fue suficientes las lecciones para lograr un mejor aprendizaje.

CAPRICORNIO

Verán como los demás inician un proceso evolutivo que se pasó anteriormente con excelentes resultados. Podrían ayudar a otras personas a solventar la situación sin involucrarse de manera directa. Lograrán conversar para buscar el despertar espiritual en el entorno o en sus seres queridos.

ACUARIO

Llevarán la iniciativa para realizar cambios profundos en la sociedad y recibirán beneficios incalculables. Si vencen sus miedos, estarán en la cima aclamados por la masa que reconoce la capacidad de liderazgo y madurez en los planteamientos. El Universo los ha preparado para este instante. Es ahora o nunca.

PISCIS

El agradecimiento, abre todos los caminos de la prosperidad y la abundancia. Se recomienda, abrir los brazos y arrodillarse para tener un gesto de humildad frente a Dios todo poderoso que requiere oír tus plegarias. Veremos todo lo que se ha aprendido en los últimos años para el beneficio evolutivo del ser.

Por Arturo Acosta

Instagram @arturoacostamerlin WhatsApp +50761224076

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube