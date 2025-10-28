Carta astral de Akapellah: seguirá buscando la internacionalización en colaboración con otros grandes artistas

Suscríbete a nuestros canales

Akapellah, nació en Maracay, estado Aragua, Venezuela, el 16 de noviembre de 1991, a las 1:30 am. Es del signo Escorpio con Ascendente en Virgo y Luna en Piscis. Cantante, autor, compositor, productor y empresario. Ha grabado 10 discos, ha sido nominado a 2 Latín Grammy. Excelente exponente del hip hop latino, rap y trap. Está ranqueado como el artista urbano número 12 entre los 50 grandes raperos de la historia en español, según la revista especializada Rolling Stone. Ha ganado diferentes torneos del género Freestyles alrededor del mundo. Según los críticos, es una leyenda viviente que puede dar más glorias a Venezuela. Querido por el público, viaja constantemente por Latinoamérica y tiene un éxito muy especial en Argentina.

Futuro: Seguirá buscando la internacionalización en colaboración con otros grandes artistas. Incursionará en la producción de nuevos artistas para ampliar sus éxitos artísticos. Estará buscando oportunidades para establecer en Venezuela un gran estudio de grabación y producir material infinito.

Salud: Estará estable hasta el 2030-31 donde se verá envuelto en complicaciones a causa de su sistema digestivo. Se salvará, pero quedará delicado con dietas especiales que le prologaran la vida. En el presente, deberá cambiar sus hábitos alimenticios para estar mejor.

Amor: Seguirá muy reservado en su vida privada y mantendrá alejado de los focos a relaciones que son fugases y no permiten un desarrollo. Sin embargo, en el 2028 tendrá una bonita oportunidad. El amor de su público suplantará ese calor humano necesario para estabilizar su alma.

Dinero: Durante los años 2029-30 tendrá una excelente oportunidad de amasar una gran fortuna. Deberá tener cuidado con el exceso de trabajo y no descuidar la salud para mantener el ritmo de producción económica.

Familia: Será difícil tener hijos y es muy posible que abandone la idea de tener una familia tradicional. Por diferentes causas, es casi imposible engendrar y tener decendencia física. Quizás sea uno de los temas más complicados para afrontar en su vida.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

