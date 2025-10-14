Carta astral de Aran One: La internacionalización llegará con esfuerzos y sacrificios

Suscríbete a nuestros canales

Aran One. Nació en Caracas, Venezuela el 17 de marzo de 1989 a las 2:10 pm, es del signo Piscis con Ascendente en Cáncer. Cantante, compositor, músico, productor, actor, modelo. Aprendió a tocar la batería desde muy joven, apenas a los 7 años. El éxito llegó a su vida como actor, en la serie juvenil “Somos tú y yo” que arrasó con todos los récords de audiencia. Ha grabado 25 sencillos, 5 telenovelas, 1 reality show. Posee una orquídea de doble diamante. Es padre de 2 hijos. Es una estrella en ascenso, que debe seguir trabajando sin descanso hasta consolidar su carrera.

Futuro: Tomará 2 años para explotar mejor sus éxitos y fama. Podrá ganar mucho dinero si se mantiene y aguanta esta etapa actual. La internacionalización llegará con esfuerzos y sacrificios de todos los que le acompañan.

Salud: Deberá cuidar su salud al extremo, al sentir el tránsito de Saturno por su Sol natal. Durante los próximos años, tendrá problemas de salud, que ameriten una supervisión médica estricta. Es importante evitar complicaciones que lo lleven a una crisis.

Amor: Convendrá atender su matrimonio y estar más atento a los detalles, deberá aumentar el tiempo junto a su esposa. Existen diferencias en cuanto al lugar de establecer su vivienda principal. Tendrán que llegar a un acuerdo, por el bien de su carrera artística.

Dinero: Estará un poco complicado. Es el tiempo de invertir en su carrera y todavía no hay ganancias abundantes. Hay que enfocar todos los recursos para continuar y ver el dinero más adelante. La paciencia estará a prueba y veremos qué tan maduro se comporta.

Familia: Es el centro de su vida y dará todo por sus hijos. Tendrá que aprender a tener un equilibrio entre el trabajo y sus labores como padre. Su motivación más grande está en compartir con sus familiares y recibir amor de todos ellos.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

