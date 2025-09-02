Carta astral de Ricardo Montaner: Entérate cuál es el compromiso que tiene con los venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

Ricardo Montaner, nació en Argentina, Buenos Aires el 8 de septiembre de 1957 a las 02:25 pm. Es del signo Virgo con ascendente en Capricornio y Luna en Piscis. Es uno de los artistas consagrados de Latino América. Cantante, compositor, productor, actor, empresario. Ha grabado 27 discos, 5 discos recopilación, 38 duetos, 27 temas de telenovelas, 5 novelas, 14 reality de canto. Tiene 26 premios internacionales donde destacan: 1 Latín Grammy honorifico a la excelencia, 1 Latín Grammy, 3 Billboard, 1 Antorcha de Oro y 1 de Plata. 1 Gaviota de Oro y 1 de Plata. 1 doble Orquídea de diamante y 1 Orquídea de Diamante. 4 Ronda. Es padre de 5 hijos.

Futuro: En los próximos años, tendrá muchos reconocimientos y amor de su público. Estará muy feliz al ver que crece su familia con la llegada de más nietos. Se dedicará un buen tiempo a labores de ayuda a la sociedad venezolana. Estará relacionado con eventos y conciertos benéficos para apoyar a su fundación.

Salud: Entre 2038 y 2039 tendrá complicaciones de salud en el sistema respiratorio. Desde ya, deberá buscar ayuda después de su gira internacional 2026 para evitar el agotamiento. Su voz deberá ser resguardada y conservada.

Amor: Seguirá estable y disfrutará de sus años dorados ya en total tranquilidad. Realizará varios viajes de placer y estará entregado al amor en su totalidad. Hará acto de presencia en diferentes cenas y eventos especiales.

Dinero: Durante los años 2026 y 2027 tendrá un incremento económico importante y podrá estabilizar sus cuentas, para volver a invertir en negocios más estables como los bienes raíces y terrenos para desarrollar.

Familia: Va a tener algunos problemas al pasar Saturno por la casa 3 en los años 2025 y 2026. Esta crisis le llevará a tomar decisiones importantes y demostrar su liderazgo para resolver la situación. Buscará la manera de apoyar aún más a sus hijos.

Emociones: Estará muy feliz al ver a sus hijos triunfar y tener la oportunidad de disfrutar de sus nietos. Tendrá una entrega más elevada a Dios y compartirá experiencias sublimes a nivel espiritual.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

