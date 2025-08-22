Con Venus en Leo: El amor se organiza y se establece

Suscríbete a nuestros canales

El próximo lunes 25, el planeta Venus correspondiente del amor y la pasión, entrará en el signo de Leo que ejerce una presión para poner orden y establecer las relaciones amorosas. Durante estos días se recomienda prestar mayor atención a la pareja, resaltando los detalles positivos que nutren la relación con actividades especiales que permanezcan en la memoria de todos los involucrados.

¿Qué esperar?

En este ciclo, la vida nos coloca ante pruebas intensas para demostrar que el amor que sentimos es genuino y supera los obstáculos, se fortalece la unión entre las almas. Muchos de nosotros sentiremos una profunda necesidad de expresar el amor de forma concreta y demostrar el verdadero afecto que albergamos por los demás. En especial, los amores considerados imposibles podrían encontrar una oportunidad para librar una batalla significativa y salir con los corazones llenos de gloria.

A nivel colectivo, se enciende el escenario donde el amor se enfrenta a grandes desafíos que buscan revelar su autenticidad y fortaleza. Las lealtades serán puestas a prueba más allá de las palabras. Se avecina un momento revelador donde la verdad de los sentimientos saldrá a la luz y los corazones se mostrarán sin máscaras. Es esencial mantener la claridad interior y saber con certeza dónde se desea estar. Las emociones serán imposibles de ocultar y se manifestarán con fuerza, liberando preferencias y pasiones con total transparencia.

La mayoría de nosotros nos molestaremos ante las imposiciones y producirán conflictos para soltar y entregarse a lo que dicten los sentimientos. Nadie se sentirá obligado y la independencia de expresar los deseos será una constante. La honestidad emocional se impondrá, disolviendo las mentiras y exponiendo todo a la luz pública. Algunos signos astrológicos vivirán experiencias intensas, mientras otros disfrutarán del drama y los escándalos. En cualquier escenario, los sentimientos estarán alineados con la verdad interior.

Astrolink

Los signos del zodiaco

ARIES

Este proceso marcará un antes y un después en sus vínculos más cercanos. La autenticidad será su brújula, guiándolos hacia relaciones más genuinas. Al soltar las máscaras, descubrirán que ser transparentes también es un acto de poder. Comprenderán con claridad dónde pertenece su energía y con quién pueden construir su verdadera felicidad.

TAURO

Este tránsito les invita a honrar su verdad interior, sin miedo al vacío que deja lo que se va. La serenidad llegará como recompensa a la valentía de elegir el bienestar propio. Cada decisión tomada desde el corazón será un acto sagrado de evolución. Si la relación no es sólida, podría gestarse una ruptura definitiva, ya no se sostiene el peso del vínculo.

GÉMINIS

La vida les exige discernimiento, pues la evolución espiritual no se alcanza sin compromiso. No será sencillo asumir la pérdida de cierta libertad. La libertad no desaparece, se transforma en lealtad consciente y en acuerdos que nutren el alma. Cada paso hacia la formalidad será una alquimia entre el deseo y la responsabilidad.

CÁNCER

El Universo les invita a mirar con compasión lo vivido, pero sin justificar lo que les resta luz. La libertad no es huida, es regreso a sí mismo, a la paz que nace cuando se honra la verdad. La liberación será una ofrenda al corazón que desea sanar. Es el momento de romper las cadenas emocionales que han sido tejidas con manipulación.

LEO

La pareja se convierte en un escenario donde ambos brillan sin opacarse. Dejen atrás el protagonismo individual y abrasen el liderazgo compartido. La formalidad, será una declaración de amor consciente y evolución conjunta. Buscarán la manera de hacer equipo liderando juntos un nuevo plan de vida que honre sus sueños y fortalezas.

VIRGO

Venus les enseña a soltar el control y abrazar la imperfección como parte del amor verdadero. El dolor será maestro, no enemigo y les mostrará el valor de lo simple. Las nuevas experiencias serán una alquimia que transforma la rigidez en compasión y el juicio en ternura. Su exigencia, aunque nacida del deseo, podría cerrar puertas a la felicidad.

LIBRA

La energía del equilibrio les envuelve, permitiendo que el dar y recibir se armonicen con belleza. El amor se transforma en arte, será una danza de almas que se reconocen en lo sutil. Vivirán alegrías del corazón que les recordarán el valor de amar sin miedo y de recibir sin culpa. Venus les permite disfrutar la felicidad en pareja.

ESCORPIO

La energía intensa y transformadora invita a mirar más allá del conflicto. El orgullo y la soberbia amenazan con nublar la claridad emocional, llevándolos a creer que no necesitan nada de su pareja. Detrás de esa coraza se esconde una herida que pide ser vista, reconocida y sanada. Olvídate de la violencia doméstica.

SAGITARIO

Existe la posibilidad de tomar una decisión trascendental y formar una familia para poner fin a la soltería, no como renuncia, sino como evolución del alma. La energía del momento les invita a hablar desde el corazón, sin máscaras ni evasiones, reconociendo el valor de lo que han construido emocionalmente.

CAPRICORNIO

El tiempo interior se alinea con la necesidad de libertad auténtica. Sentirán que ha llegado el momento de elegir el amor propio, reconociendo que la soledad no es un vacío, sino santuario. Pensarán de manera individual con claridad estratégica y vivirán momentos de retiro que les brindan paz, orden y renovación.

ACUARIO

El viento del alma trae verdades que pueden doler. No siempre el amor que ofrecen será correspondido. Este tránsito les confronta con la vulnerabilidad de sus sentimientos y la necesidad de aceptar lo que no puede forzarse. La vida les invita a realizar reflexiones profundas y a mirar hacia adentro con honestidad y ternura.

PISCIS

Las aguas emocionales se agitan al descubrir las intenciones de su pareja de establecer una relación más segura. El miedo puede paralizarles como si una ola interna los envolviera sin aviso. Entrarán en un estado de confusión, debatiéndose entre avanzar hacia el compromiso o permanecer en la corriente conocida.

Por Arturo Acosta

Coordenadas Instagram @arturoacostamerlin / WhatsApp +50761224076

