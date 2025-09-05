Eclipse total de Luna: Despertará la necesidad de ocultar las emociones

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 7 se inicia la temporada de eclipses con un majestuoso evento astronómico, visible a simple vista desde Europa, África y Asia. Su fase máxima ocurrirá sobre el océano Índico, lo que lo hará, especialmente visible en el hemisferio oriental del planeta, hogar de aproximadamente el 85% de la población mundial. Diversas ciudades ya se preparan para recibir este evento y se espera que muchos familiares se desplacen para contemplarlo juntos.

Durante el fenómeno, el disco lunar adquirirá un tono rojo oscuro, resultado de la atmósfera terrestre, que permite el paso de la luz roja hasta la superficie lunar. Este efecto óptico da origen al nombre simbólico de “Luna de Sangre”. Según la NASA, la intensidad del color puede aumentar, si hay presencia de partículas de polvo en la atmósfera, este mismo principio, explica el origen de los amaneceres y atardeceres que también se tiñen de tonos rojizos.

Desde una perspectiva astrológica, el eclipse se manifestará en el signo de Piscis, en conjunción con el nodo norte y en oposición tensa a Mercurio. Esta configuración puede despertar en nosotros la necesidad de ocultar nuestras emociones a nivel público. La represión emocional podría generar alteraciones en el sistema nervioso y activar procesos internos que requieren atención. Será esencial estar atentos para poder abordarlas en espacios terapéuticos, facilitando así el proceso de liberación y drenaje emocional.

Este suceso nos invita a reconectar con el sentir profundo y a escuchar la voz de la intuición. La noche del eclipse será propicia para la introspección y el análisis. Se recomienda, realizar una limpieza psicológica, liberando creencias limitantes y patrones de comportamiento dañinos.

Los signos del zodíaco

ARIES: Se sentirán muy vulnerable y buscarán mayor seguridad para mantener un nivel de equilibrio emocional. Las bases que se pensaban estaban fijas, se mueven y la vida se convierte inestable. Aparecen variables que no estaban previstas y deberán adaptarse a los nuevos cambios para mantener el enfoque.

TAURO: Sus emociones serán alineadas para el beneficio de la salud psicológica. Estarán sanando de manera muy fácil y lo que antes se observaba difícil, hoy se siente muy alcanzable. La motivación estará presente para intentar alcanzar nuevas metas. El impulso, será aprovechado correctamente para seguir avanzando.

GÉMINIS: Descubrirán que no son tan fuertes como pensaban y sus emociones estarán descontroladas. El susto, será descomunal y deberán mantener la calma para evitar entrar en pánico. Buscar ayuda profesional, será una excelente alternativa para estabilizar la mente y desarrollar la paz interior.

CÁNCER: Maravillosa oportunidad para alinear las emociones y poder identificar las zonas positivas que existen y consolidarlas de manera positiva. Descubrirán elementos especiales que permiten un avance en la construcción de la seguridad interna del ser. La autoestima crecerá significativamente como resultado final del proceso.



LEO: Se entregarán al amor y sentirán que es el momento de ser autentico dejando atrás las mentiras o los ocultamientos de información. Quien te quiera, deberá aceptarte como eres sin complacer a los demás ni tratar de encajar en el entorno. La liberación, podría ser un evento supremo para comprender la verdadera autonomía.



VIRGO: No será fácil afrontar las miserias humanas que se ven reflejadas en sus propios actos. Deberán hacer una profunda reflexión para rectificar algunas acciones que en el futuro cercano podrían tener resultados nefastos. El crecimiento espiritual se observará a través de los procesos positivos que se ejecuten.

LIBRA: Estarán molestos y sacarán toda su ira, al observar que no avanzan a la velocidad planificada. La vida, les dará una gran lección, no es cuando quieran sino cuando se pueda. Las energías, serán desperdiciadas y sin la obtención de beneficios. No es el tiempo para crecer y es mejor soltar para entrar en acción en otro momento.



ESCORPIO: Experimentarán felicidad al ver los avances emocionales que están alcanzando. La estabilidad, es un premio del trabajo fuerte que se realizó en el pasado y hoy rinde resultados excelentes. El entorno, podrá observar que entras en un estado de madurez donde no se observan decisiones apresuradas.



SAGITARIO: Las emociones no están bien, producto de los últimos años de alto nivel de inestabilidad. Los procesos rápidos, anularon lo importante y le dieron fuerza a lo urgente. Deberán realizar un nuevo plan de acción de acuerdo a las metas que se desean alcanzar en los próximos tres años de vida.

CAPRICORNIO: El drenar las emociones, se requiere de manera urgente para evitar males mayores a nivel físico. Soltar para evitar es muy importante para restablecer un balance espiritual adecuado. Siempre, el perdón resulta la mejor terapia y los resultados a través del tiempo son excelentes. Perdiendo también se gana.

ACUARIO: La carga emocional se está haciendo insoportable y debe ser confrontada para drenar lo que no se requiere de manera permanente. La acumulación de rabia no conduce a nada bueno y es mejor dejar que el Universo cumpla con su Ley divina. Se recomienda, no personalizar los procesos externos colectivos.

PISCIS: Son los protagonistas astrales de este acontecimiento. La transmutación de energías negativas es maravillosa para descargar y avanzar. Entrégale a la Luna todo tu dolor para que lo diluya de manera excelente. Entrega al Universo todo lo que te molesta y consideras te hace daño para seguir creciendo.

Por Arturo Acosta

Coordenadas Instagram @arturoacostamerlin / WhatsApp +50761224076