Predicciones de la semana del 23 al 29 de junio

ARIES: Evita cualquier descuido que pueda abrir la puerta a enfermedades. En esta semana debes cuidar con esmero tu cuerpo físico y procurar mantener tu vitalidad. Hay una poderosa cuadratura negativa con el Sol que exige máxima atención. Presta atención a tu entorno inmediato para evitar accidentes domésticos. Protege tu integridad y mantente lejos de situaciones que pongan en riesgo tu vida. También es importante que no realices actividades que impliquen un desgaste físico innecesario. Este tránsito puede debilitar tu energía base, así que honra tus ritmos naturales. La prudencia será tu mejor aliada. ¡Alerta!

TAURO: Semana donde se activa la comunicación de manera fluida, lo que te permite resolver temas pendientes con tu entorno. El sextil positivo con Mercurio favorece el diálogo honesto y constructivo. Es un buen momento para expresar tus ideas con firmeza, pero desde la empatía. Esta energía te ayuda a aclarar conflictos pasados y encontrar soluciones duraderas. Utiliza la diplomacia como puente hacia acuerdos que restauren la armonía. También es propicio para negociar y cerrar ciclos pendientes con serenidad. Escucha con atención, el verdadero mensaje está entre líneas. Tu voz puede sanar más de lo que imaginas. ¡Conversa!

GÉMINIS: Debes actuar esta semana con suma cautela. Reflexiona bien antes de tomar decisiones o implementar cambios importantes. Estás bajo la influencia de una cuadratura tensa con Marte, lo que puede generar impulsividad o conflictos innecesarios. Te invito a realizar un análisis profundo de tu situación actual y evaluar qué ajustes verdaderamente te acercan a un mayor bienestar.

No todo lo que parece urgente necesita una respuesta inmediata. Evita reacciones viscerales y permite que la sabiduría interior guíe tus pasos. La paciencia será tu mejor escudo ante los vientos de tensión. ¡Mesura!

CÁNCER: Es una semana ideal para reconectar contigo mismo, prestarte atención y nutrir tu esencia. No todo es negativo, en esta etapa prospera tu amor propio y se manifiesta a través de un armonioso sextil con Venus. Pensar en ti es un acto de sabiduría, no de egoísmo. La vida te invita a mirarte con ternura y reconocer quién eres en tu dimensión más auténtica y sagrada.

Establece límites sanos y no te exijas dar más de lo que puedes sostener sin agotarte.

Cuando te reconoces, emanas belleza sin esfuerzo. Este tránsito te inspira a elegir relaciones que eleven tu valor interior. ¡Amate!

LEO: La Luna esta semana te brinda su apoyo sutil para restaurar la armonía emocional a través de un sextil positivo. Es tiempo de abrazar tus emociones sin juicio, permitiendo que los recuerdos se asienten con suavidad. El proceso de integración emocional es clave para cerrar ciclos desde un lugar de comprensión, no de resistencia. Aunque enfrentas momentos difíciles, este tránsito es una valiosa oportunidad para encontrar paz en tu corazón y respirar con mayor ligereza.

Lo que hoy te conmueve, mañana será parte de tu fortaleza. El consuelo llegará cuando te permitas volver a ti. ¡Acepta!

VIRGO: Semana muy positiva que te brinda una oportunidad especial para dialogar y alcanzar acuerdos con quienes hayas tenido diferencias o malentendidos. Aprovecha este instante para liberar tensiones y despejar el camino evitando así conflictos que podrían hacerte perder tiempo más adelante. La influencia positiva de Mercurio activa los procesos de comprensión y entendimiento mutuo, facilitando conversaciones constructivas. Es un momento perfecto para escuchar sin interrumpir y expresar tu visión con amabilidad. La inteligencia emocional será tu mayor aliada. ¡Comunícate!

LIBRA: Es una semana para hacer una pausa consciente y revisar tus acciones, tanto presentes como pasadas, y evaluar si estás alineado con tus verdaderos propósitos. La oposición con Quirón te invita a dirigir la mirada hacia tu interior con honestidad y compasión. Esta energía pide introspección, examinar tus procedimientos, patrones y motivaciones. No temas reconocer lo que necesita transformarse, ahí comienza la verdadera evolución para sanar y avanzar. Tu equilibrio se fortalece cuando dejas de exigirte perfección y eliges aprender del camino recorrido. Abraza tu vulnerabilidad. ¡Reconócete!

ESCORPIO: Lo más complejo ha quedado atrás, ahora en esta semana se activa el tiempo de renacer con intención. El trígono positivo con el Sol te inyecta una energía vital que impulsa la regeneración, tanto física como emocional. Sigue apostando a tu equilibrio interno y al avance constante.

No te lamentes por lo perdido, cada cierre te abre una nueva puerta hacia algo más auténtico.

Bendice lo que llega, que está alineado con tu nueva versión. Es el momento ideal para redefinir tu rumbo y recuperar tu verdadera potencia. Tu fuego interno está despertando, listo para construir desde la conciencia. ¡Progresa!

SAGITARIO: Es fundamental que esta semana revises, organices y ajustes tus planes con sensatez para evitar errores innecesarios. Es posible que las acciones que tienes en mente no estén bien encaminadas; este es el momento propicio para rectificarlas. La intensa cuadratura negativa con Marte puede nublar tu juicio y llevarte a actuar con demasiada impulsividad.

Observa cada paso con atención y detente si es necesario. Los errores mal calculados pueden costarte tiempo y dinero. Esta etapa te pide pausa estratégica. La claridad que adquieras ahora marcará la diferencia en tus próximos logros. ¡Modifícate!



CAPRICORNIO: Es fundamental que percibas esta semana con atención lo que te dicta el corazón y priorices lo que es verdaderamente beneficioso para ti. En este momento atraviesas una oposición con la Luna que puede reactivar inseguridades vinculadas a tu autoestima y estabilidad emocional. Tal vez no compartes del todo los cambios que están ocurriendo a tu alrededor y eso puede hacerte sentir desconectado de tu centro. Ser fiel a ti mismo es el camino para tomar decisiones firmes y liberarte de las dudas. No todo lo estructurado tiene que permanecer, la flexibilidad también es una forma de fortaleza. ¡Escúchate!

ACUARIO: La felicidad que experimentas esta semana no es casual. Después de un largo periodo, llega el momento de celebrar y agradecer. El trígono positivo con la Luna te envuelve con una energía renovadora y luminosa. Esta sensación de profunda alegría es un reflejo de tu evolución interna y del cierre de ciclos. Realiza un esfuerzo consciente por conservar esta vibración, cultivando pensamientos que fortalezcan tu bienestar. Lo que antes te limitaba, ahora queda atrás y su aprendizaje es parte de tu poder. Permítete disfrutar sin culpa la plenitud del camino espiritual visualizando tu futuro. ¡Celebra!

PISCIS: Te sientes fuerte, amado y sostenido por tu entorno. Semana excelente porque tienes un trígono positivo con Júpiter, una bendición cósmica que eleva tu ánimo y te conecta con las fuerzas luminosas del Universo. Esta energía te impulsa a avanzar con fe, recordándote que no estás solo.

Confía en que el éxito que está a tu alcance. La clave está en mantener viva la llama del entusiasmo y seguir caminando con voluntad y optimismo. Abre los brazos a lo nuevo sin miedo, solo necesitas tomar decisiones alineadas con tu evolución interior. El crecimiento llega cuando crees en tus capacidades. ¡Confía!

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

