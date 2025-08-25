Predicciones de la semana del 25 al 31 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Las tensiones se intensifican durante toda la semana y la Luna en oposición desafiante agita el océano de tus emociones. El panorama se torna complejo y puedes sentir que todo se desmorona. Es vital que cultives la serenidad y evites alimentar el fuego del conflicto. Las acciones impulsivas nacidas del enojo, pueden dejar huellas difíciles de sanar. No permitas que la furia eclipse tu sabiduría interior ni que el caos tome las riendas de tu destino. Respira profundo, conecta con tu centro y recuerda que el equilibrio es tu mejor escudo. La tormenta emocional es pasajera y transforma la ira en impulso creativo. ¡Cálmate!

TAURO: El Sol y la Luna iluminan tu sendero al transitar por tu signo, irradiando calma, paz y equilibrio en cada rincón de tu ser. Las dos luminarias del cielo te abrazan con su luz ancestral, impulsándote a avanzar con firmeza, dejando atrás las sombras del pasado. Esta es una semana sagrada para reconectar con la divinidad y sumergirte en las aguas profundas de tus emociones, sanando lo que aun duele y restaurando tu armonía interior. La estabilización que anhelas comienza en tu corazón, cuando eliges la armonía como guía y la fe como ancla. Ofreces lo mejor de ti, porque el Universo está listo para recibir tu ofrenda. ¡Relájate!

GÉMINIS: Urano continúa esta semana transitando por tu signo, exigiendo con firmeza una metamorfosis profunda en tu existencia. Esta energía cósmica no cesará hasta que te atrevas a transformar lo que ya no vibra con tu evolución. La vida te invita a romper patrones y expandirte más allá de tus límites. Sabemos que no es sencillo, especialmente para ti, que valoras la comodidad de lo conocido. La flexibilidad será tu aliada para evitar turbulencias innecesarias. Coopera contigo mismo, honra tus procesos y facilita los cambios. La zona de confort es solo un espejismo, la verdadera magia ocurre en el salto al vacío. ¡Atrévete!

CÁNCER: La lucha por el equilibrio continúa durante toda la semana. El Sol te extiende un sextil luminoso que revitaliza tu cuerpo y alma. Su energía te impulsa a sanar, reconstruir tus células y recuperar tu fuerza vital. Lo más difícil ya ha quedado atrás, ahora toca renacer desde el centro de tu ser. Es el momento propicio para redirigir tu rumbo y reconectar con tu esencia más pura. Bendice lo que llega, porque porta la semilla de tu expansión. No te lamentes por lo perdido, cada despedida fue una puerta hacia lo nuevo y el futuro. La marea emocional se aquieta cuando eliges confiar en el proceso. ¡avanza!

LEO: Semana importante donde La Luna te regala una noche espléndida, bañada por el influjo armonioso de un sextil que despierta tu energía interior. Es un momento propicio para entregarte a la aventura, dejarte seducir por la magia nocturna y permitir que el deseo guíe tus pasos. Los caminos se abren con discreta intensidad, ofreciéndote la posibilidad de vivir la pasión con plenitud. Aprovecha este instante cósmico que pocas veces el Universo conspira tan claramente a tu favor. Recuerda que todo puede transformarse de la noche a la mañana, si te atreves a vivir con autenticidad y entrega. ¡Disfruta!

VIRGO: La oposición con el Nodo Norte te sitúa esta semana en un umbral cósmico, donde la confusión no es debilidad, sino señal de que estás frente a múltiples portales de destino. Este es un punto de inflexión, cada decisión que tomes resonará en el tejido de tu futuro con fuerza duradera. Los caminos se bifurcan ante ti, y elegir con claridad exige introspección, paciencia y conexión con tu sabiduría ancestral. Aunque el panorama se torne brumoso, confía en que este tránsito está despertando tu capacidad de transformación profunda. El Universo no te exige certezas, sino valentía para caminar con el corazón. ¡Esfuérzate!

LIBRA: La Luna danza sobre tu signo envolviéndote en un velo sagrado de sensibilidad y revelación. Este tránsito semanal es un portal para hablarle desde el corazón, pedirle la paz interior que tanto anhelas y confiar en su luz como guía silenciosa. Las heridas aún laten y el alma guarda memorias que duelen. Este momento es un llamado a soltar, perdonar y permitir que la energía luminosa te inspire a seguir adelante con gracia y propósito. Cada lágrima puede convertirse en agua bendita que limpia el camino. La Luna te escucha, incluso en tus silencios. Tu nueva vida está lista para florecer en el presente. ¡Entrégate!

ESCORPIO: Aunque el cansancio te haya cubierto como un manto espeso, el Sol emerge como tu aliado celestial irradiando fuerza y propósito sobre el sendero de esta semana. Su sextil positivo no solo te bendice, sino que te convoca a avanzar con determinación, dejando atrás las sombras del pasado que ya cumplieron su ciclo. Este es un momento de renacimiento y no mires atrás, pues lo que fue, ya no sostiene tu evolución. Tu gloria no está en lo que perdiste, sino en lo que estás por conquistar. Si eliges el presente, evitarás el colapso y abrirás las puertas a una vida más auténtica y luminosa. ¡Ánimo!

SAGITARIO: El sextil positivo con Plutón activa un portal de renovación profunda, donde cada cambio que emprendes está alineado con tu evolución superior. Esta semana es trascendental, donde el alma se reconfigura y el propósito se revela con mayor claridad. Confía en tus planes, ejecútalos con fe y certeza. La energía divina te respalda en cada paso. Plutón te guía hacia una versión más auténtica y poderosa de ti mismo. El Universo te ofrece una oportunidad luminosa para encontrar estabilidad, serenidad y dirección. La paz que buscas ya habita en ti y solo necesitas recordarla. ¡Reconócela!

CAPRICORNIO: Semana complicada con la oposición con Venus, revela tensiones profundas en el ámbito amoroso, marcando un punto crítico en tus vínculos de pareja. El amor que alguna vez fluyó con naturalidad parece haberse desvanecido y lo más sabio es permitir la separación como un acto de respeto y equilibrio. Evitar la confrontación será tu mayor fortaleza, pues insistir en lo que ya se quebró solo traerá consecuencias más complejas y dolorosas. Este es un momento para soltar con dignidad, sin resentimientos y abrir espacio a nuevas formas de amar y ser amado. A veces es mejor dejar ir con gratitud. ¡Suelta!

ACUARIO: La Luna te ayuda desde lo alto, formando un trígono luminoso que te impulsa a recuperar el ánimo y reencontrarte con tu centro. Aunque el avance de esta semana sea pausado, cada paso que das en el sendero correcto es una victoria silenciosa. Mantén la mirada firme en tu propósito, y evita distraerte con tormentas ajenas que solo buscan desviar tu energía. Tu intuición es el faro que te guía fuera del ojo del huracán. La constancia será tu escudo y la estabilidad tu brújula para atravesar esta crisis con sabiduría. Confía en tu espíritu, aunque no lo veas, está presente en cada segundo y acción. ¡Enfócate!

PISCIS: En la semana, el Sol estará activando una oposición que seguramente debilitará tu energía y genera crisis emocionales que requieren una atención consciente. No bajes la guardia. Tu salud física y emocional necesita un cuidado importante, descanso profundo y escuchar a tu ser interior. Este Sol opositor no viene a herirte, sino a iluminar las sombras que aun duelen. El perdón profundo es necesario como acto de amor propio para generar su evolución. Tu alma pide una pausa para soltar lo que ya no vibra contigo. Sería muy sabio el reconocer lo que te lastimó para trabajarlo en terapia y sanar. ¡Identifica!



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube