Predicciones de la semana del 28 de julio al 3 de agosto

ARIES: Quirón transita por tu signo invitándote a una introspección profunda que abarca distintas áreas de tu vida. Es el momento ideal para hacer un balance consciente, valorar tus logros y reconocer las heridas que requieren sanación. Este tránsito te impulsa a corregir patrones, liberar cargas y reenfocar tu rumbo con mayor claridad. Identificar hábitos, decisiones o conductas que ya no vibran contigo es un acto de amor propio y evolución. Ser mejor no es una meta distante, sino un compromiso diario con tu esencia. Cuando sanas, también sanas el camino que pisas y el futuro. ¡Transforma!

TAURO: Un armonioso trígono con la Luna baña tu signo con una energía propicia para fortalecer los vínculos afectivos. Es el momento perfecto para compartir con tu pareja desde el corazón, creando una atmósfera de amor, pasión y entrega. Permítete disfrutar intensamente como si cada encuentro fuese una bendición única en el tiempo. Estás transitando procesos en los que el Universo y la divinidad favorecen con vivencias memorables. Los recuerdos se atesoran por años en el alma y lo efímero, se vuelve eterno. Cada caricia, palabra y mirada puede convertirse en un acto sagrado. El amor es tu guía y tu ritual. ¡Ama!

GÉMINIS: Mercurio retrógrado lejos de ser obstáculo se convierte en bendición. Te ofrece una valiosa oportunidad para cerrar ciclos con quienes ya no vibran en tu misma frecuencia.

Es tiempo de soltar vínculos que se han convertido en carga, no por desamor, sino porque ya cumplieron su función en tu evolución. Libérate con conciencia, honra lo vivido y bendice sus caminos. Al dejar ir, haces espacio para el crecimiento que mereces. Tus metas necesitan andar más liviano, enfocado y más auténtico. Redescúbrete sin las voces ajenas que antes marcaban tu rumbo. El Universo abre portales luminosos. ¡Avanza!

CÁNCER: Lilith te bendice con un trígono luminoso que activa el poder transformador de tus sombras. No viene a intimidarte, sino a revelarse como maestra interna que te invitan a sanar desde la raíz. Este tránsito, representa una apertura espiritual para mirar tus emociones más profundas, liberar ataduras que ya cumplieron su ciclo y renacer con mayor autenticidad. Si decides abrazar el proceso con coraje, lo oscuro se convierte en luz. Después de esa conquista interior, se anuncia una etapa de paz, gloria y sosiego profundo. Porque cuando transmutas lo oculto, tu alma florece y se apertura la sabiduría. ¡Ilumínate!

LEO: Venus en sextil positivo despierta el florecimiento de tu amor propio como una danza sutil entre tu esencia solar y tu corazón. Este tránsito no viene a señalar lo perdido, sino a celebrar lo que emerge cuando te miras con dulzura y te reconoces como templo divino. La vida te invita a redibujar tus límites con firmeza amorosa, honrando tus recursos internos y reservando tu energía para aquello que te nutre. Es momento de elevar tu autoestima sin culpa, abrazar tu luz sin pedir permiso. Cuando te eliges primero, todo se alinea, el bienestar deja de ser una meta y se convierte en tu estado natural. ¡Mírate!

VIRGO: Lilith te tiende un puente de transformación a través de un sextil que despierta tu capacidad de renovación interior. Este tránsito no viene a juzgar tus errores, sino a mostrártelos como portales de conciencia. Lo que antes fue falla, ahora puede convertirse en sabiduría. Es tiempo de mirar tu sombra sin miedo, entenderla y reconocer en ella el mapa que guía tu evolución.

La vida superior que anhelas está al alcance, pero requiere coraje para abrazar la crisis como maestra y no como enemiga. Tu alma sabe cómo transmutar lo roto, lo herido en compasión, lo oculto en verdad. ¡Aprende!

LIBRA: Júpiter forma una cuadratura con tu esencia y aunque esto parezca oscurecer el cielo, no es más que una oportunidad para redefinir tus coordenadas internas. Las circunstancias pueden parecer adversas y la sensación de soledad pesa como un velo silencioso, pero no estás solo. El Universo te llama a reencontrarte contigo y con lo divino. Es momento de pausar, respirar profundamente y permitirte un cambio de espacio, físico y energético, que regenere tu vibración. La incomodidad, es a veces un mensaje sagrado, un susurro que te empuja hacia el lugar donde la paz te aguarda. ¡Reflexiona!

ESCORPIO: Mercurio retrógrado forma una cuadratura que activa tu radar interno, obligándote a moverte con la precisión de un alquimista. No es momento de correr, sino de detenerte y observar desde las sombras, donde tu poder se fortalece. El ruido externo, rumores, juicios, expectativas, solo entorpece la claridad que está naciendo dentro de ti. Protege tus planes como secretos sagrados, afina tus decisiones con sabiduría y permite que el tiempo divino revele lo que aún no estás listo para mostrar. Tu fuerza no está en lo visible, sino en la estrategia silenciosa que transforma lo invisible en logros. ¡Ocúltate!

SAGITARIO: Marte en cuadratura, activa un campo de tensión que puede hacerte sentir impulsivo, reactivo y fuera de centro. Es un instante crucial donde cada acción debe ser examinada con lupa. Lo que hagas ahora puede resonar a largo plazo. El peligro no radica en el entorno, sino en ignorar las señales internas que te invitan a detenerte y reflexionar. Es tiempo de frenar, rectificar y mirar con honestidad lo que se ha movido dentro de ti. Aceptar errores no te debilita, te purifica. Pedir perdón no te rebaja, te eleva. La verdadera sabiduría está en reconocer cuándo cambiar de rumbo con humildad y equilibrio. ¡Modifica!

CAPRICORNIO: Marte te ofrece un trígono positivo como impulso cósmico para romper la inercia y activar tu poder personal. Ya no hay espacio para la queja ni para la espera pasiva. La vida te está desafiando a convertir la dificultad en plataforma evolutiva. Este tránsito te recuerda que la acción consciente, es el puente entre tu realidad actual y la vida superior que mereces. Cada decisión que tomes hoy define tu legado. Es momento de asumir tu rol como arquitecto de tu destino y recuperar tu energía. Actúa con estrategia, temple y determinación, porque cuando Capricornio se pone en marcha, nada lo detiene. ¡Muévete!

ACUARIO: El Sol en oposición a tu esencia marca un punto de tensión donde tu energía vital parece menguar dejando señales de agotamiento físico y emocional. Este tránsito, no debe ser ignorado. Es un llamado a priorizar tu bienestar y proteger tu campo energético con sabiduría. Evita actividades que comprometan tu cuerpo, escucha los mensajes silenciosos de tu organismo y cultiva espacios de resguardo que fortalezcan tus defensas internas. Tu vibración necesita cuidados amorosos desde la alimentación consciente hasta la reconexión espiritual. El Universo te susurra que el descanso es positivo. ¡Descansa!

PISCIS: Lilith forma un trígono positivo que despierta tu intuición como una brújula mágica para navegar tus aguas internas. Este tránsito te invita a realizar un estudio íntimo de tu presente con la honestidad sagrada de quien se atreve a mirarse sin máscaras. Evalúa tus finanzas, vínculos familiares y emocionales. Percibe lo que necesita sanación, ajuste o conclusión. Sacar cuentas no es solo un acto racional, sino una ceremonia de renacimiento. Cerrar ciclos, es liberar espacio sagrado para lo nuevo que está por emerger. Tu alma pide orden y el cosmos te ofrece claridad. Cada decisión que tomes es importante. ¡Elige!

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

