Acaba con la resequedad capilar con este aceite rico en vitaminas que nutre desde la raíz hasta las puntas: así debes aplicarlo

Los constantes cambios ambientales es uno de los factores más influyentes en el cuero cabelludo, ya que, en el caso de los rayos solares irritan la cutícula y el exceso de humedad también de la debilita, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Garnier, el lavado frecuente con champús abrasivos daña el cabello.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos comerciales para combatir la resequedad capilar, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el aceite de almendras que contiene vitaminas y minerales favorables para el cabello.

¿Cómo aplicar el aceite en el cabello?

Lo más recomendable es que la persona aplique una cucharada de aceite de almendras en el cabello sucio y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, deberá retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser realizado mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

A su vez, es propicio acotar que la alimentación y el consumo de agua es indispensable para lucir una melena radiante.

En definitiva, para mantener el cabello en buen estado la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y debe evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

