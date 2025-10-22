¡Adiós caspa! Esta es la mascarilla natural que elimina cualquier impureza del cabello: solo necesitas tres ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

La acumulación de grasa en el cabello es una de las causas más comunes por la cual aparece la caspa desde la raíz hasta las puntas, ya que, la capa protectora se irrita y de no ser controlado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por la Clínica Mayo, la resequedad del cabello también genera caspa constante.

Por lo tanto, en la actualidad existen múltiples productos comerciales para combatir la caspa, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la mascarilla de aloe vera, menta y caléndula contiene propiedades que nutren el cabello.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla desde la raíz hasta las puntas con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 15 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe repetirlo mínimo tres veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cuero cabelludo.

En definitiva, para mantener el cabello en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evitar utilizar tratamientos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

