¡Aguacate hasta para el cabello! No podrás creer lo milagrosa que es esta mascarilla casera a muy bajo costo

La hidratación del cabello es fundamental para que la raíz se mantenga en buenas condiciones y evitar el encrespamiento del mismo, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar la aparición de puntas abiertas o caídas.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada en el portal web Face Clinic España, el estrés influye negativamente en el cabello y acelera su deterioro.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos comerciales para fortalecer el cabello, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

Según la información publicada por Garnier, el aguacate es rico en grasas y aceites que nutren el cabello a profundidad, al tiempo que contribuye a evitar la aparición de caspa o caída del mismo.

Por otra parte, la miel, el aceite de oliva y el gel de aloe vera contienen propiedades vitamínicas que hidratan el cabello desde la raíz hasta las puntas.

¿Cómo preparar la mascarilla?

Ingredientes

Medio aguacate.

1 cucharada de gel de aloe vera.

1 cucharada de miel.

1 cucharada de aceite de oliva.

Preparación

Vierte el aguacate y el aloe vera en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega la miel y el aceite de oliva al recipiente, une todos los ingredientes hasta que se mezclen por completo. Vierte la mascarilla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

Así debes aplicar la mascarilla

Lo más recomendable es que la persona aplique dos cucharadas de la mascarilla antes mencionada con el cabello sucio, desde la raíz hasta las puntas y deje el producto durante 25 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser realizado dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En definitiva, para mantener el cabello en buen estado la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo, por ejemplo, la alimentación y el consumo de agua son dos factores influyentes.

