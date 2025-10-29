Alerta “dérmica” de la Clínica Mayo de EEUU: esta es la forma correcta de cuidar tu piel cada día

Suscríbete a nuestros canales

Cuando de cuidar la piel se trata, muchas son las recomendaciones que dermatólogos y expertos de belleza tienen para contar, pero, qué tan beneficiosos resultan todos ellos. Eso no es algo tan sencillo de pronosticar, pues cada tipo de piel e incluso, cada persona puede tener reacciones diferente.

No obstante, los básicos como una rutina de limpieza e hidratación, protección solar y hábitos de vida saludables son claves.

¿Cuál es la importancia de cuidar la piel?

La importancia radica en que esta es el órgano más extenso del cuerpo, y que tiene como funciones proporcionar una barrera frente a productos químicos, el calor y el frío; ayuda a mantener el balance hídrico del organismo; y se encarga de la correcta percepción del tacto, la presión, la temperatura y el dolor, a través de sus receptores.

En tal sentido, cuidarla es fundamental para la salud física y emocional, ya que la piel actúa como barrera protectora de gérmenes y daños ambientales, regula la temperatura corporal, y contribuye a la síntesis de vitamina D, refiere la Inteligencia Artificial.

Sugerencias

Expertos de la Clínica Mayo sugieren que para tener una piel sana no es necesario mucho tiempo, un cuidado básico es primordial y acompañarlo de un estilo de vida saludable. Esto es clave para prevenir el envejecimiento prematuro y otros problemas cutáneos. Para ello recomiendan:

1. El uso de protector solar de amplio espectro con un FPS de al menos 30 diariamente. En caso de nadar o sudar, se debe reaplicar cada dos horas o más. También se recomienda el uso de prendas de vestir que cubran la piel y siempre procurar no exponerse al sol entre las 10 am y las 4 pm.

2. No fumar, porque este hábito envejece la piel y contribuye a la formación de arrugas. “Fumar daña las fibras llamadas colágeno y elastina, que san a la piel fuerza y flexibilidad.”

3. Tratar la piel con suavidad y esto implica limitar el tiempo en la tina, no usar jabones fuertes, afeitarse con cuidado, secarse con golpecitos, y humectar la piel seca.

4. Mantener una dieta saludable y equilibrada, la cual debe incluir frutas, verduras, granos o cereales integrales y proteínas magras.

5. Controlar el estrés, ya que mantenerse estresado puede aumentar la sensibilidad de la piel y desencadenar brotes de acné y otras afecciones cutáneas.

