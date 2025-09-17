Alisa el cabello con esta efectiva mascarilla casera: usa aceite de oliva y dos ingredientes que siempre están en tu cocina

Suscríbete a nuestros canales

La deshidratación del cabello es uno de los factores más comunes por los cuales el cabello se encrespa automáticamente, ya que, la cutícula capilar se irrita y de no ser tratado a tiempo con los productos ideales puede generar la caída del cabello.

En ese sentido, de acuerdo a la información publicada por la Clínica Mayo, la caspa constante también debilita la cutícula capilar, por ello, también afecta para que el cabello se mantenga liso.

Según la información divulgada por Garnier, el aceite de oliva contiene propiedades vitamínicas que hidratan el cabello a profundidad, al tiempo que evitan el quiebre de la raíz y la aparición de caspa. Además, al ser combinado con avena y miel combate la grasa capilar.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla desde la raíz hasta las puntas y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

A su vez, es propicio acotar que el referido proceso debe ser realizado mínimo dos veces al mes, es decir, cada 15 días o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentra el cuero cabelludo.

En definitiva, para mantener el cabello en buenas condiciones lo ideal es que la persona establezca una rutina de autocuidado con productos acordes y evite la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

