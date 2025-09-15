Con tan solo cuatro ingredientes muy populares: prepara en casa estas milagrosas mascarillas faciales a bajo costo

Suscríbete a nuestros canales

No todas las pieles son iguales, al igual que las cremas que hay en el mercado para tratarlas. Es por esto que nada mejor que una crema hidratante hecha en casa, ya que sabremos a la perfección lo que contiene y las bondades que nos ofrecerá para el cuidad de nuestra piel.

Nuestro mayor órgano es la piel, nuestro escudo protector ante los agentes externos, el cual debemos cuidar y mimar adecuadamente, por lo que tener una tez flexible se debe a varios factores.

Las pieles secas pueden deberse a varias causas, tanto externas: como la contaminación o el exceso de sol; como internas: como factores hereditarios, o deshidratación.

Este tipo de piel requiere unos cuidados especiales para hidratarla y cuidarla, y aquí te explicamos cómo elaborar tu propia mascarilla para hidratar la piel seca. Pero tener una piel hidratada y cuidad no se debe solo a una mascarilla hidratante.

Para cuidar tu piel antes de la mascarilla tienes que considerar que debes prepararla para recibir los mimos. Antes que nada, siempre deberás desmaquillar tu rostro, ya que el maquillaje, si lo dejamos, nos tapará los poros. Los productos que contienen las pinturas irán maltratando nuestra tez, pudiéndola resecar rápidamente.

Además de desmaquillar, deberás limpiar tu rostro muy bien, asegurándote de eliminar todas las impurezas y células muertas –actividad que deberás realizar a diario-. Así podrás tener una piel limpia a la hora de recibir cualquier tratamiento.

Tez hermosa con estas mascarillas

Estas son las más comunes, efectivas y fáciles de preparar por ti misma, para así devolverle la lozanía a tu rostro:

Fresas y miel: ambos ingredientes suavizarán la piel, además de darle hidratación y estimular la producción de colágeno. elabora un puré con 5 fresas maduras, agrégale una cucharada de miel y mezcla bien. Aplica la pasta sobre el rostro y déjala actuar por 20 minutos. Retira con abundante agua fría.

Yogurt: mezcla una cucharada de yogur natural con una cucharada de miel y unas gotas de limón. Mezcla bien y una vez tengas la mezcla homogénea, aplica sobre el rostro evitando el área de los ojos. Deja actuar por 30 minutos y retira con mucha agua tibia.

Aguacate: las grasas que hay en esta fruta son hidratantes naturales muy efectivos. Une medio aguacate con una cucharada de aceite de oliva (que contiene vitamina E, K y antioxidantes). Aplica en el rostro dejándola actuar por 15 minutos y retira con agua fría. Puedes aplicar esta mascarilla 3 veces por semana, preferiblemente durante la noche, ya que contiene limón, y este ingrediente podría manchar tu piel si se expone al sol.

