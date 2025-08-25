Cosmética natural en casa: este es el secreto para preparar la mejor crema contra pies secos y talones agrietados

Suscríbete a nuestros canales

La crema para hidratar solemos colocarla en todo el cuerpo luego de la ducha, pero solemos olvidar la parte del cuerpo con la piel más seca y dura. Los pies.

Esto conlleva a tener unos talones resecos y agrietados. Por lo general, las cremas hidratantes para los pies suelen ser efectivas. Pero más allá de la hidratación que pueda darnos, la constancia en su colocación es lo más importante.

El ser constantes y mantener los pies hidratados, hará que el efecto de las cremas hidratantes haga su trabajo obteniendo mejores resultados.

Afortunadamente, la naturaleza nos ofrece gran variedad de productos que podemos utilizar a nuestro favor. Aquí te contamos cómo hacer uso de ellos realizando tu propia crema hidratante para los pies en tu propia casa.

De esta manera fácil y rápida, conseguirás resultados tan positivos y satisfactorios que los que obtienes con el uso de cremas comerciales. Dejando tus talones suaves, hidratados y con aspecto saludable.

Foto: Freepik

Crema para los pies

Si eres de las que tiene los talones secos y agrietados, no te preocupes. El aguacate puede ser tu gran aliado para humectar tus pies, gracias a su contenido de ácidos grasos y vitamina E. Junto con las propiedades que aporta la miel, como compuestos humectantes, serán la combinación perfecta para realizar una extraordinaria crema que eliminará la resequedad de tus talones.

Para prepararla deberás triturar la pulpa de un aguacate maduro y mezclarlo con 50 gramos de miel, hasta obtener una pasta homogénea. Aplica sobre tus talones y deja actuar por 20 minutos.

Si lo prefieres, puedes aplicar la crema en tus pies y colocarte las medias y dejarla actuar toda la noche. Retira con agua tibia.

Puedes aplicar este crema humectante tres veces a la semana. Verás como en pocas aplicaciones tus talones ya lucirán hidratados, lisos y sanos.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube