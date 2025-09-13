El milagro del aloe vera: ponle fin a las puntas abiertas de tu cabello con esta sencilla mascarilla hecha en casa

Suscríbete a nuestros canales

Utilizar herramientas de calor constantemente es uno de los factores que influyen negativamente en el cabello, dado que, la cutícula se deshidrata, por ende, se debilita desde la raíz hasta las puntas y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede caerse.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por Im dermatológico, la alimentación también influye en el cabello, puesto que, requiere mantenerse nutrido, por ello, lo ideal es que la persona establezca una dieta balanceada, es decir, rica en vitaminas y minerales para fortalecerlo por completo.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos comerciales para fortalecer el cabello, pero al mismo tiempo eliminar las puntas abiertas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

Según la información publicada por Wimpole clinic, el aloe vera contiene propiedades vitamínicas que nutren el cabello, al tiempo que lo mantienen hidratado. Además, evita la aparición de caspa y el quiebre del mismo.

¿Cómo preparar la mascarilla de aloe vera?

Ingredientes

2 cucharadas de gel de aloe vera.

1 cucharada de aceite de oliva.

1 cucharada de miel.

Preparación

Vierte el aloe vera y el aceite de oliva en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Añade la miel y mezcla todos los ingredientes durante dos minutos. Vierte la mascarilla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

Así debes aplicar la mascarilla en el cabello

Lo más recomendable es que la persona aplique una cucharada de la mascarilla desde la raíz hasta las puntas y deje actuar el producto durante 45 minutos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

A su vez, es propicio acotar que el consumo de agua diario también ayuda al cabello, por ello, lo ideal es que la persona ingiera mínimo siete vasos del referido líquido durante el día.

En definitiva, para mantener el cabello en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

