El secreto mejor guardado de los peluqueros más famosos: así puedes ganarle a la genética y mejorar la textura del cabello grueso

La textura del cabello está relacionada directamente con el grosos de cada hebra, y ésta está determinada por la genética.

Algunas personas pueden tener un cabello fino, medio o grueso, pero que con el paso del tiempo puede variar.

¿Por qué la textura del cabello puede cambiar?

Expertos comparten que un cabello grueso puede volverse más fino o viceversa, debido a factores como la edad, los cambios hormonales, los tratamientos químicos o el calor, la dieta, las condiciones ambientales y los factores genéticos.

Es decir, todos estos factores pueden de alguna manera alterar la estructura del folículo piloso y el tallo del cabello, afectando su grosor, patrón de rizo y resistencia, refiere la Inteligencia Artificial.

Habla el experto

El estilista Pablo Bogado, colorista de Wella, embajador de System Professional y Termix, explica para la web Hola que para mejorar la textura del cabello grueso "el secreto no está en el color ni en el corte, sino en el cuidado. Con la técnica correcta y los productos adecuados, cualquier melena puede brillar con fuerza… sea rubia, morena o pelirroja".

Además, el experto señala que un buen corte puede potenciar el volumen visual y dar sensación de una melena más llena, pero esto va a depender del tipo de cabello.

"Por ejemplo, si el pelo es fino y hacemos demasiadas capas, el resultado será el contrario: puntas pobres y aspecto débil. En cambio, con una forma bien estructurada y los productos adecuados, podemos lograr un cabello con cuerpo, movimiento y mucha más presencia".

En otras palabras, el corte no hace crecer el pelo, pero puede hacer que parezca que tienes el doble. De igual manera, Pablo acota que la salud del cabello no depende del color, sino del cuidado, pues ningún tinte engrosa la hebra capilar.

En conclusión, el corte y color no son los enemigos del cabello, lo que provoca los daños es la mala técnica o la falta de cuidado luego de cortarlo o teñirlo.

Finalmente, el peluquero explica que el grosor del pelo viene determinada por la genética, no por lo que se haga en la peluquería, no obstante, “lo que sí podemos hacer es mejorar su textura, elasticidad y movimiento, para que se vea más fuerte y con más vida”.

Freepik

