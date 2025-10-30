El secreto milagroso de las japonesas: así se lavan el cabello para que quede más limpio y crezca más sano

Suscríbete a nuestros canales

Generalmente hombres y mujeres lavan al cabello por inercia, de una manera rutinaria y sin percatarse que de ello depende, no solo que esté limpio, sino que, además, se previenen problemas en el cuero cabelludo, como acumulación de sebo, células muertas y residuos; y hasta la caída del pelo.

Es decir, la higiene del cabello es crucial no solo por estética, sino también por un tema de salud.

¿Cuántas veces a la semana se debe lavar el cabello?

Determinar la frecuencia del lavado es un asunto muy personal, pues depende del tipo de cabello de cada persona. Sin embargo, expertos indican que el cabello se debe lavar “cuando éste lo pida, lo que exige saber identificar bien las necesidades”, apunta CuidatePlus.

Aunque depende del tipo y del estilo de vida, algunos estudios concluyen que la frecuencia más satisfactoria es de 5 a 6 veces por semana.

“Lavarse el pelo diariamente no debe suponer un problema si se usan los productos adecuados. Todo depende de las particularidades de cada tipo de cabello”.

Habla la experta

La estilista María Roberts compartió para Vogue el secreto de las japonesas al lavarse el pelo, “utilizan dos cepillos de silicona para masajear el cuero cabelludo”.

Roberts indica que el lavado del pelo en Japón es un ritual focalizado en el cuidado del cuero cabelludo y por eso utilizan dos cepillos masajeadores de silicona, “uno a cada lado de la cabeza, para enfatizar ese proceso de masaje que ayuda a limpiar en profundidad y a activar la circulación sanguínea”.

Esta acción mientras se aplica el champú potencia los efectos del masaje, se llega a todas partes del cuero cabelludo, se estimula el crecimiento y descarga tensiones del cuero cabelludo; además, el pelo queda mucho más limpio, acota Roberts.

Por otra parte, en Japón aplican aceites en el cuero cabelludo antes del champú con el objeto de reequilibrarlo y ayudar a que dure mucho más tiempo limpio. Y para finalizar, las japonesas usan toallas muy absorbentes de microfibra o camisetas de algodón suave para secar el cabello y reducir el frizz.

