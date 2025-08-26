Evita el consumo de estas bebidas para prevenir la caída del cabello: tu forma de celebrar puede cambiar para siempre

Suscríbete a nuestros canales

¿Sufres por la caída del cabello? No estás sola, esta situación es bastante común. Se estima que es normal que se pierdan hasta 100 pelos al día. Pero, cuando esto es mayor y hasta fuera de control, es considerada una enfermedad, denominada alopecia, y así lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Cuáles son las causas de la caída del cabello?

Según expertos de la Clínica Mayo la pérdida del cabello puede afectar solo al cuero cabelludo o a todo el cuerpo, y puede ser temporal o permanente.

En la mayoría de los casos, la caída del cabello es hereditaria, pero también puede ser a causa de la edad, el estrés, la mala alimentación, ciertas enfermedades y los efectos secundarios de los medicamentos o tratamientos médicos.

Toma nota

El pelo también puede perder fuerza y caerse sin control gracias a la dieta que se mantiene, es decir, así como la ingesta de algunos alimentos ayudan con su crecimiento y fortalecimiento, también puede influir en su caída.

Entre los alimentos que pueden provocar una caída de cabello más acelerada se encuentran los azúcares, productos refinados, alimentos ultraprocesados y con alto contenido en sal y grasas saturadas.

Incluso, las bebidas alcohólicas y refrescos pueden ser responsables de la pérdida del pelo. ¿Cómo es esto posible? El consumo regular de refrescos, bebidas energéticas y alcohol pueden deshidratar el organismo, y, por tanto, afectar al cuero cabelludo, el cual requiere hidratación.

Explican los expertos que, estas bebidas que forman parte de muchas celebraciones, “contienen altas cantidades de azúcar o compuestos que reducen la capacidad de nuestro organismo de absorber nutrientes esenciales que son necesarios para el crecimiento del cabello”.

En tal sentido, la recomendación es reemplazar estas bebidas por agua, infusiones o zumos naturales.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube