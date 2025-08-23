Evita las manchas de la piel y los peligros que ocasionan a tu salud: estos son los secretos prácticos de los mejores dermatólogos

Suscríbete a nuestros canales

Las manchas causadas por el sol pueden afectar a cualquier persona que haya estado expuesta a la radiación ultravioleta sin la debida protección, sin embargo, es más común en personas de piel clara, mayores de 40 años o con predisposición genética, refiere la Inteligencia Artificial.

Incluso, expertos en el cuidado de la piel señalan que también pueden ser desencadenadas por factores hormonales como el embarazo, e incluso por el uso de medicamentos y hasta cosméticos.

¿Cómo identificar las manchas causadas por el sol?

El Instituto Médico Ricart indica que las manchas solares son una de las consecuencias más visibles y frecuentes de una exposición prolongada al sol o sin la debida protección. De igual manera, comparte cómo identificar una mancha solar en la piel.

Esta mancha responde a una alteración pigmentaria que aparece en la piel y generalmente es el resultado de mucho tiempo de exposición a la radiación ultravioleta (UV). “La piel, al intentar defenderse, produce un exceso de melanina, lo que provoca áreas hiperpigmentadas o desiguales. Una mancha solar puede manifestarse como un área plana de color marrón claro a oscuro, o bien como lesiones pigmentadas en zonas como cara, manos, escote o brazos. En algunos casos, el sol también puede provocar manchas blancas en la piel, como ocurre con la hipomelanosis guttata”.

¿Cómo combatirlas?

Entre las recomendaciones de los dermatólogos para cuidar la piel y evitar las manchas causadas por el sol destacan:

- Uso de protector solar diariamente con un FPS alto, especialmente en cara, cuello y manos.

- Reaplicar cada 2 horas, así como después de nadar o sudar.

- Evitar la exposición solar entre las 12:00 y las 16:00 horas.

- Usar ropa protectora, sombreros de ala ancha y gafas de sol.

En la web de Hola comparten que el único truco que funciona contra estas manchas es el uso del protector solar todos los días del año, cada mañana. Esto debe formar parte de la rutina, aunque no te expongas al sol ni salgas de casa.

Después de la limpieza, el sérum, y el contorno, y antes del maquillaje siempre se debe aplicar protección solar SPF 50, sea invierno o verano.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube