Experta comparte: cuáles son las señales además de las canas de que el cabello está envejeciendo

Muchas personas asocian las canas con la vejez, pero nada más lejos de la realidad, algunos bebés nacen con ellas o desde muy jóvenes sus cabellos se tiñen de blanco. Y es que las canas son pelos que han perdido su pigmento, la melanina, y se vuelven blancos o grises, a causa de factores genéticos, estrés, una dieta deficiente o problemas de salud.

Es decir, aunque si puede ser un signo físico de envejecimiento, no es exclusivo de esta etapa de la vida.

¿Se pueden prevenir las canas?

Sí, las canas prematuras se pueden prevenir a través de la alimentación; por lo que expertos sugieren mantener una dieta sana y equilibrada, la cual incluya alimentos ricos en cobre, hierro, vitamina D, vitamina B12 y ácido fólico, pues son fundamentales para el correcto funcionamiento del metabolismo, el ADN y la producción de melanina.

Vale acotar que, aunque logres controlar la aparición de las canas, existen otras señales que pueden revelar que el cabello está envejeciendo.

El paso del tiempo

Según la especialista en tricología, Stephania Márquez, el envejecimiento capilar no solo se ve en las canas. Comparte la web Cuerpomente que la experta señala que el paso del tiempo no solo deja huellas en la piel, el pelo también envejece, aunque muchas veces no se nota sino hasta cuando el daños es muy evidente.

“Las canas son solo una parte visible del proceso, pero hay otros signos que merecen atención”.

La experta en cabello indica que el envejecimiento del pelo es un proceso gradual que se puede identificar y tratar a tiempo. Entre las señales a considerar se encuentran:

- Pérdida de brillo

- Cambio en la textura

- Absorbe agua muy rápido, pero luego queda seco y esponjoso, con dificultad para retener la hidratación

- Se empieza a ver el cuero cabelludo, disminuye el volumen y las puntas se abren con más facilidad

- Se vuelve más débil y quebradizo

