Experta en belleza da la clave para potenciar tu crema diaria: elimina arrugas y luce más joven

Las cremas de día son productos cosméticos diseñados para cuidar y proteger la piel durante las horas diurnas. Suelen tener una textura ligera y una fórmula equilibrada que hidrata, nutre y refuerza la barrera cutánea frente a las agresiones externas, como la contaminación, los rayos solares y los cambios de temperatura.

Muchas incluyen filtro solar (SPF), antioxidantes y vitaminas que ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro y a mantener la piel luminosa y saludable.



Usarlas cada mañana es fundamental porque, al despertar, la piel necesita hidratación y defensa ante los factores ambientales que enfrenta a lo largo del día. Aplicar una crema de día adecuada a tu tipo de piel ayuda a mantenerla suave, elástica y protegida, además de servir como base ideal para el maquillaje.

Foto: Freepik

Crema de día repotenciada

Para potenciar tu crema de día y contribuir a atenuar las arrugas del rostro y lucir una piel más joven, sigue este sencillo ritual con tu crema habitual diaria, así lo han develado los desarrolladores de la crema Nivea.

En primer lugar, aplícala como una mascarilla: extiende una capa generosa por todo el rostro con la piel limpia y ligeramente humedecida. Esto permitirá que la textura sea más untuosa y favorezca el deslizamiento durante el masaje.

Luego, realiza un masaje facial con movimientos ascendentes y laterales. Empieza por la frente, “planchando” la piel suavemente hacia arriba y hacia los lados para estirar visualmente las líneas. A continuación, trabaja la zona de las cejas: puedes hacer un movimiento como si quisieras levantar las cejas y cerrar los ojos, para tonificar los músculos alrededor.

Después pasa a la mandíbula, barbilla y mejillas: utiliza los nudillos para subir desde la barbilla hacia la mandíbula y luego pellizcos suaves sobre las mejillas, el surco nasogeniano (línea de la sonrisa) y el código de barras (arrugas del labio superior). No olvides también el cuello y el escote, zonas que delatan igualmente la edad.

Una vez finalizado el masaje, deja la crema como mascarilla unos minutos más para que la piel absorba sus beneficios. Luego elimina el exceso con agua micelar de modo que la piel quede perfectamente hidratada y nutrida.

La clave está en la constancia: repetir este ritual a diario potenciará la acción de la crema, suavizando las arrugas y contribuyendo a una piel que “luce más joven”.

