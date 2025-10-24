Frena la caída del cabello con este truco digno de los mejores expertos capilares: conoce la planta aliada de tu belleza

Suscríbete a nuestros canales

La deficiencia de vitaminas y minerales es una de las causas más frecuentes por la cual el cabello tiende a caerse, debido a que requiere nutrientes para mantenerse fuerte. Además, la aplicación de productos químicamente invasivos constantemente también puede causar lo antes mencionado.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica Mayo, el estrés genera cambios hormonales fuertes y constantes lo cual altera el crecimiento del cabello.

Por lo tanto, en la actualidad existen múltiples productos comerciales para frenar la caída del cabello, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el gel de aloe vera, el mismo contiene propiedades vitamínicas que hidratan desde la raíz hasta las puntas, al tiempo que aporta brillo y suavidad, según Inpylus.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes aplicar el gel de aloe vera en el cabello?

Lo más recomendable es que la persona mezcle el gel de aloe vera con aceite de oliva, luego debe aplicar la mascarilla con el cabello sucio y dejar actuar el producto durante 30 minutos, posteriormente debe retirarlo con abundante agua.

A su vez, es propicio acotar que el referido proceso debe ser realizado una vez a la semana durante un mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En definitiva, para mantener el cabello sano, largo y fuerte la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo con los productos acordes.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube