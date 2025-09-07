¿Lavar el cabello con vinagre de manzana? La ciencia te dice para qué

Suscríbete a nuestros canales

Aunque pueda sonar extraño, aclaramos desde ya que no se trata de lavar el cabello con vinagre de manzana puro, mucho menos todos los días. Sigue leyendo para conocer sus ventajas.

7 beneficios del vinagre de manzana para el cabello

Te contamos las propiedades avaladas por expertos médicos del vinagre de manzana que funcionan para mejorar el aspecto y salud de tu melena:

Aporta brillo y suavidad: El vinagre cierra las cutículas del cabello, dejando una superficie lisa que refleja la luz y deja un cabello más manejable. Equilibra el pH: La naturaleza ácida del vinagre ayuda a restaurar el equilibrio del pH del cuero cabelludo, mejorando su aspecto y salud. Reduce la caspa: Las propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas del vinagre ayudan a combatir la irritación del cuero cabelludo, causante de la acumulación de células muertas, escamas y picazón. Reduce el frizz: La acidez del vinagre neutraliza los minerales presentes en el agua que pueden resecar el cabello, lo que ayuda a reducir el frizz. Controla la grasa: Quienes tienen el cabello graso, se benefician especialmente del vinagre, ya que ayuda a equilibrar el exceso de sebo. Aumenta el crecimiento del cabello: Aporta vitaminas B y C y oligoelementos, que fortalecen el pelo y estimulan los folículos pilosos. Elimina residuos: El vinagre limpia profundamente el cabello, eliminando residuos de productos capilares, aceites y bacterias.

Cómo usar el vinagre de manzana

Aplica en el cabello húmedo, luego de lavarlo con tu champú habitual. Para ello, mezcla dos tazas de agua tibia con media taza de vinagre y aplica la solución sobre tu cabello. Masajea y deja actuar durante 20 a 30 minutos. Después, enjuaga el cabello con abundante agua para sellar las cutículas y eliminar cualquier residuo de vinagre y su característico olor.

El vinagre funciona de manera óptima por sí sólo. Evita mezclarlo con otros productos como champú o acondicionador, ya que algunos ingredientes podrían tener mala interacción con el ácido del vinagre.

¿Se puede usar vinagre blanco?

En general, puedes usar el vinagre que tengas a mano para conseguir los resultados mencionados. Pero, ten en cuenta que el vinagre blanco tiene un olor fuerte y es más agresivo. De ahí que el vinagre de manzana sea altamente recomendado para mejorar la hidratación y brillo del cabello. Si tienes un cuero cabelludo sensible, elige éste tipo de vinagre.

En general, el vinagre ofrece excelentes resultados en la salud del cabello si se usa de manera adecuada y moderada: una vez a la semana o cada dos semanas.

Sin embargo, ten en cuenta que no es un sustituto de algún tratamiento dermatológico indicado por un especialista. Hoy en día existen muchos productos, champús y lociones para el cabello que superan los beneficios del vinagre.

