Mantén tus uñas sanas e hidratadas con este económico aceite natural con gran contenido de vitaminas: se aplica fácil y en pocos pasos

La mala alimentación es uno de los factores más influyentes en las condiciones de las uñas, dado que, requieren que el organismo tenga vitaminas para que todas las capas de las mismas se fortalezcan, por ello, lo ideal es que la persona establezca una dieta rica en proteínas, frutas, verduras.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Medline plus, el exceso de humedad daña las uñas a profundidad.

Por lo tanto, en la actualidad existen múltiples productos comerciales para hidratar y fortalecer las uñas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el aceite de almendras.

El aceite de almendras contiene propiedades vitamínicas que hidratan las uñas, al tiempo que evitan que se dañe la cutícula. Además, dicho producto contribuye al crecimiento de las mismas.

¿Cómo aplicar el aceite?

Lo más recomendable es que la persona aplique dos gotas de aceite en cada uña y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirar el exceso del producto con un disco de algodón.

Cabe destacar, que si la persona desea mantener las uñas en buenas condiciones debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evitar la aplicación de productos químicamente invasivos.

En definitiva, las uñas son fundamental en la presencia que la persona desea mostrar ante el entorno que le rodea.

Foto cortesía de: freepik

