Incluir el aguacate en la rutina de cuidado del cabello no es nuevo. Por años, este ingrediente se ha utilizado para hidratar, nutrir, fortalecer y proteger el pelo.

El principal uso que se le ha dado es aplicándolo directamente machacado como una mascarilla para reparar una melena seca y maltratada, o usarlo de forma regular en productos para el cabello, como el aceite de aguacate, refiere la Inteligencia Artificial.

Beneficios del aguacate para el cabello

Esta fruta que pertenece a la familia de las bayas, está cargada de potasio, aminoácidos y vitaminas que favorecen el cuidado del pelo. Su uso de manera regular puede nutrir, fortalecer, promover el crecimiento, reparar el daño en el cuero cabelludo o prevenir la caspa y la caída del pelo.

Además, ayuda a sellar las puntas abiertas, aumentar la hidratación, controlar el encrespamiento y combatir el frizz, según los expertos de Garnier, reconocida marca de productos de belleza.

Sácale provecho

Generalmente se utiliza la pulpa para elaborar las mascarillas, pero a la pepa, hueso o semilla del aguacate también se le puede sacar provecho y preparar una especie de keratina casera que ayude a lograr una melena brillante y sin frizz.

¿Cómo usarla? Retira la parte que recubre la semilla del aguacate y corta en trozos pequeños, mete en la licuadora, agrega un poco de agua y bate muy bien. Luego, cuela la mezcla, agrega tres cucharadas de maicena y remueve. Lleva la mezcla a fuego bajo por 20 minutos sin dejar de remover. Vierte la mezcla resultante en un recipiente de vidrio y añade una cucharada de aceite de vitamina E y mezcla. Una vez listo, aplica sobre el cabello desde la raíz hasta las puntas y deja actuar entre 15 y 30 minutos. Trascurrido el tiempo, retira con abundante agua templada y lava como de costumbre.

