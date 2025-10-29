¿Piel madura? Con esta crema casera la llenarás de colágeno de forma sencilla

Suscríbete a nuestros canales

El colágeno es una proteína esencial que actúa como soporte estructural de la piel, los huesos, los tendones y otros tejidos del cuerpo. Su función principal es proporcionar firmeza, elasticidad y resistencia, manteniendo la piel tersa y con un aspecto joven. Sin embargo, a medida que envejecemos, la producción natural de colágeno disminuye de forma progresiva.

Este proceso suele comenzar alrededor de los 25 años y se acelera con factores como la exposición al sol, el estrés, el tabaco y una alimentación desequilibrada. En la piel madura, esta reducción provoca pérdida de firmeza, aparición de arrugas y una textura más fina y seca.

Esta disminución se debe a que las células responsables de su síntesis, los fibroblastos, se vuelven menos activas con el tiempo. Por ello, mantener una buena nutrición, protección solar y, en algunos casos, suplementos específicos puede ayudar a estimular su producción natural.

Foto: Freepik

Crema casera de colágeno

Al encarar el cuidado de la piel la producción de colágeno se vuelve clave, ya que esta proteína le da firmeza, elasticidad y buen tono. Con el paso del tiempo tiende a disminuir, de modo que recurrir a fórmulas caseras bien formuladas puede aportar beneficios.

El uso de ingredientes como el aloe vera (que contiene vitaminas A, C y E, minerales y enzimas) estimula la regeneración celular y favorece la producción de colágeno.

Elaborar esta crema rica en colágeno de 100 ml es muy sencillo, solo necesitarás 50 ml de crema base hidratante ligera, 40 ml de gel de aloe vera puro, 5 ml de aceite de almendras dulces (u otro aceite vegetal ligero como jojoba), 1 cápsula de vitamina E, unas gotas de esencia aromática suave como rosa o lavanda (opcional) y un frasco de vidrio opaco con tapa hermética.

Paso a paso

1. Vierte la crema base en un bol limpio.

2. Añade el gel de aloe vera y mezcla bien hasta lograr una textura homogénea.

3. Incorpora el aceite de almendras y la vitamina E, mezclando de nuevo.

4. Si lo deseas, añade de 2 a 5 gotas de esencia aromática y vuelve a mezclar.

5. Transfiere la mezcla al frasco de vidrio opaco, cierra bien y etiqueta con la fecha.

6. Guarda en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa. Pede durarte hasta por 1 mes máximo.

¿Cómo usarla?

Limpia la piel del rostro y cuello antes de la aplicación. Coloca una pequeña cantidad de crema, masajeando con movimientos ascendentes y circulares hasta su completa absorción.

Lo recomendable es utilizarla por las noches (cuando la piel está más receptiva a la regeneración). Úsala de forma constante durante al menos 4 semanas para ver mejoras en firmeza e hidratación.

