Quita manchas, hidrata y reduce las arrugas: así debes usar el agua de arroz en casa y ahorrar mucho dinero

El uso del agua de arroz destaca entre los aliados de belleza de las abuelas, pues sirve para mejorar la apariencia de la piel y el cabello. ¿La razón? Este líquido posee propiedades hidratantes, antiinflamatorias y antioxidantes, por lo que se utiliza para calmar irritaciones, reducir manchas y acné, dar brillo al cabello y fortalecerlo, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Qué beneficios aporta el agua de arroz?

Este es un excelente remedio casero para tratar la diarrea, ya que es capaz de regular el intestino y prevenir la deshidratación, lo que favorece una recuperación rápida. Alivia los cólicos menstruales, aumenta la energía y refuerza el sistema inmunológico.

Además, gracias a su contenido en antioxidantes cuida el cabello y la piel, previene el envejecimiento prematuro, combate el acné y las espinillas.

En casa

Su preparación es sencilla, pues puedes incluso aprovechar el agua de la olla que se utilizó para cocinar el arroz, o colocar arroz en remojo en agua. Cualquiera de las opciones puede funcionar, una vez logres el agua blanquecina, debes colar y pasar a un envase de vidrio, que puedes meter en la nevera hasta cuando decidas aplicar sobre la piel, que no pase de una semana.

Esta agua está cargada de nutrientes que ayuda a mantener la piel tersa y luminosa, razón por la cual las mujeres en japón, China y Corea la utilizan desde hace años como tónico facial, mascarilla o como tratamiento para las manchas de la piel.

En el sitio web CuerpoMente explican cómo puedes aplicar el agua de arroz para quitar las manchas, hidratar la piel y reducir las arrugas.

“El agua de arroz se puede usar directamente como tónico. Después de limpiar el rostro, aplica el líquido con un algodón o pulverízalo con un spray. No es necesario enjuagarlo. Este paso ayuda a cerrar los poros, equilibrar la piel y aportar una sensación inmediata de frescura”.

También se puede elaborar una mascarilla facial casera, para ello, “empapa una gasa o una mascarilla de tela en agua de arroz fría y colócala sobre el rostro durante 15 minutos. También puedes mezclar una cucharada de arroz molido con un poco del agua para crear una pasta espesa. Esta combinación nutre, calma rojeces y deja la piel suave al instante”.

Cualquiera de las opciones, además de hidratar, aporta un efecto tensor que deja la piel más firme y luminosa sin recurrir a productos costosos.

