Belleza

¡Sin usar plancha! Alisa tu cabello con esta fórmula natural a base de aloe vera: a bajo costo y fácil de aplicar en casa

La deshidratación de la cutícula es una de las causas más frecuentes por la cual el cabello se encrespa

Por Kristy Vásquez
Domingo, 26 de octubre de 2025 a las 11:35 pm
¡Sin usar plancha! Alisa tu cabello con esta fórmula natural a base de aloe vera: a bajo costo y fácil de aplicar en casa

La deshidratación de la cutícula es una de las causas más frecuentes por la cual el cabello se encrespa, ya que, la raíz se debilita y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede genera el quiebre de la misma.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por Garnier, los cambios climáticos también afectan la raíz del cabello y es perjudicial para mantenerlo liso.

Por lo tanto, en la actualidad existen múltiples productos comerciales para alisar el cabello desde la raíz hasta las puntas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la mascarilla de aloe vera con aceite de coco y miel, tres ingredientes que hidratan el cuero cabelludo a profundidad.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla en el cabello desde la raíz hasta las puntas y deje actuar el producto durante 15 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser ejecutado mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En definitiva, para mantener el cabello hidratado y liso la persona debe implementar una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo, al tiempo que debe evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección  Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de   WhatsApp  ,  Telegram   y  Youtube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Florida
gastronomía
Estados Unidos
Lunes 27 de Octubre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América