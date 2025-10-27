¡Sin usar plancha! Alisa tu cabello con esta fórmula natural a base de aloe vera: a bajo costo y fácil de aplicar en casa

Suscríbete a nuestros canales

La deshidratación de la cutícula es una de las causas más frecuentes por la cual el cabello se encrespa, ya que, la raíz se debilita y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede genera el quiebre de la misma.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por Garnier, los cambios climáticos también afectan la raíz del cabello y es perjudicial para mantenerlo liso.

Por lo tanto, en la actualidad existen múltiples productos comerciales para alisar el cabello desde la raíz hasta las puntas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la mascarilla de aloe vera con aceite de coco y miel, tres ingredientes que hidratan el cuero cabelludo a profundidad.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla en el cabello desde la raíz hasta las puntas y deje actuar el producto durante 15 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser ejecutado mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En definitiva, para mantener el cabello hidratado y liso la persona debe implementar una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo, al tiempo que debe evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

