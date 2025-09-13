Skin cycling: La tendencia que transforma tu rutina de cuidado facial

Suscríbete a nuestros canales

El skin cycling es una metodología de cuidado de la piel que propone un enfoque rotativo y cíclico para la aplicación de activos potentes, como el retinol y los exfoliantes.

Esta modalidad promueve la alternancia de productos para maximizar sus beneficios mientras se da tiempo a la piel para recuperarse y repararse.

Cómo funciona el Skin Cycling

El concepto de skin cycling fue popularizado por la dermatóloga estadounidense Whitney Bowe. Es una técnica avalada por otros dermatólogos, por ser segura y efectiva para obtener resultados sin comprometer la salud de la piel.

La idea central es crear un ciclo de cuatro noches que intercala el uso de productos con ingredientes activos con noches de recuperación.

De esta manera se optimiza la eficacia de los productos al prevenir la sobre exfoliación y la irritación, problemas comunes en quienes utilizan múltiples activos fuertes al mismo tiempo.

Al darle a la piel dos noches seguidas para descansar, se fortalece su barrera protectora, lo que la hace más receptiva a los tratamientos y reduce la posibilidad de reacciones adversas como enrojecimiento, sequedad o sensibilidad.

La estructura de un ciclo de 4 noches

Un ciclo típico de skin cycling se desarrolla de la siguiente manera:

Noche 1: Exfoliación. Se utiliza un exfoliante químico, preferiblemente uno que contenga AHA (ácidos glicólico o láctico) o BHA (ácido salicílico). Este paso ayuda a eliminar las células muertas, mejorando la textura de la piel, la luminosidad y la absorción de los productos siguientes. Es crucial elegir un producto adecuado para el tipo de piel y evitar exfoliantes físicos agresivos.

Noche 2: Retinoides. Después de la exfoliación, se aplica un producto con retinol, un derivado de la vitamina A reconocido por su capacidad para estimular la producción de colágeno, reducir arrugas y manchas, y mejorar la textura de la piel. Es importante comenzar con una concentración baja y aumentar gradualmente, ya que el retinol puede ser muy potente.

Noche 3 y 4: Recuperación. Estas dos noches son clave. La rutina se limita a la limpieza y a la aplicación de productos hidratantes y reparadores. Se recomiendan ingredientes como el ácido hialurónico, la niacinamida, las ceramidas y los péptidos. El objetivo es calmar la piel, restaurar la barrera cutánea y prepararla para el siguiente ciclo de ingredientes activos.

¿Quién puede beneficiarse de esta técnica?

El skin cycling es una excelente opción para casi cualquier persona, pero es especialmente beneficioso para aquellos con piel sensible, quienes son nuevos en el uso de ingredientes como el retinol o los ácidos, o quienes han experimentado irritación o sequedad con rutinas más agresivas.

Los dermatólogos coinciden en que esta metodología ofrece un camino seguro para integrar activos potentes sin riesgos innecesarios. Se trata de una estrategia inteligente y segura para optimizar el cuidado de la piel.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube