Tú también puedes tener un cuerpo como el de Vin Diesel: esta es la rutina de ejercicios de la estrella de Fast & Furious a sus 58 años

Vin Diesel, cuyo nombre real es Mark Sinclair Vincent, es un actor, productor y director estadounidense. Es mayormente reconocido por interpretar a Dominic Toretto en la saga de Fast & Furious, así como el papel de Richard B. Riddick en Las Crónicas de Riddick, y por prestar voz al personaje Groot en el Universo Cinematográfico de Marvel.

A sus 58 años, mantiene una condición física envidiable gracias a una combinación de entrenamiento intenso, dieta y práctica de disciplinas como yoga, pilates y jiu-jitsu.

Según artículo publicado en Men’s Health, su rutina semanal está diseñada para trabajar distintos grupos musculares cada día, lo que favorece la recuperación y el desarrollo controlado.

Realiza 4 series de 8 repeticiones por ejercicio, sin descanso entre ellos, y descansando entre 30 segundos y 1 minuto entre series. Además, incluye calentamiento eficiente y estiramientos dinámicos al final de cada sesión.

Foto: mui.fitness

Plan de rutina semanal

- Día 1: piernas

Sentadillas con barra, levantamiento de pantorrillas de pie, sentadilla de sumo, desplantes, sentadillas frontales y Power Clean & Snatch.

- Día 2: pecho

Press de banca (plano y declinado), flys con mancuernas, flexiones, press inclinado con mancuernas y cruce de cable bajo.

- Día 3: descanso activo

Actividades ligeras como caminar o hacer yoga para facilitar la recuperación sin perder movilidad.

- Día 4: tríceps

Extensión por encima de la cabeza, skull crushers, empuje de tríceps agarre inverso, extensión inclinada con barra, kickbacks con mancuernas y dips.

- Día 5: espalda y hombros

Press de hombros, elevación lateral, pulldowns laterales, remos inclinados, peso muerto y encogimientos.

- Día 6: jiu-Jitsu

Entrenamiento de artes marciales para potenciar agilidad, coordinación y resistencia.

Paralelamente, Diesel sigue una dieta basada en alimentos naturales y de calidad como carbohidratos complejos con fibra como avena, pan integral, semillas de chía; proteínas magras como pollo, pavo, atún, salmón; verduras, grasas saludables y frutas variadas.

El actor también procura evitar ingerir alimentos ultraprocesados, azúcares añadidos, harinas refinadas, grasas trans y alcohol. No sigue una dieta específica milagrosa, sino que prioriza lo simple y nutritivo.

Su enfoque actual está orientado a mantener definición muscular y agilidad más que simplemente aumentar volumen, usando el entrenamiento como medio para mantenerse funcional y preparado para sus exigentes papeles en acción.

